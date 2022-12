Natalia Estrada, Amadeus la ‘corteggia’: va a Sanremo 2023?/ “Scelgo…”

Sanremo 2023, Natalia Estrada ingaggiata nel cast per volere di Amadeus?

Mentre si avvicina l’inizio della messa in onda di Sanremo 2023, Natalia Estrada replica alle voci che la vedrebbero “corteggiata” da Amadeus per il suo ingaggio nel cast del Festival. L’occasione che la ormai wild-wife di Andrea Mischianti (con il quale lei é sposata da anni e insieme gestiscono la Ranch Academy per l’allevamento di cavallo e l’insegnamento dell’equitazione) ha per tornare a parlare di sé, é un’intervista senza filtri, concessa a Chi magazine. Per l’occasione, la splendida mora cinquantenne dagli occhi da cerbiatta fa sapere di aver declinato l’invito del numero uno di Sanremo 2023, confermando, quindi, di non avere alcuna intenzione di tornare in TV. O almeno non per il momento.

“Mi piacerebbe l’idea -dichiara lei, al pensiero di poter tornare nel piccolo scherno-, ma non mi piacerebbe essere sula bocca di tutti, la mia scelta è stata quella di are la mia vita, con Amadeus mi sono sempre trovata benissimo, abbiamo fatto tante trasmissioni insieme, le nostre figlie andavano a cavallo insieme, Giovanna (allude alla moglie di Amadeus, ndr) faceva parte del mio corpo di ballo a ‘Beato tra le donne’. Ho visto anche la nascita del loro amore, per questo mi dispiace dire di no, ma tornare i quel turbinio non mi interessa”. E ancora: “Amadeus mi ha anche proposto di entrare all’Ariston a cavallo…”.

Natalia Estrada si racconta dopo il ritiro dalla tv: l’intervista

L’ex star della TV non lesina dichiarazioni neanche quando é incalzata sui rapporti con gli storici colleghi e, in generale, la sua condotta assunta nello showbiz: “Ho sempre avuto un buon rapporto con i colleghi anche perché facendo i balletti e le sigle avevo spesso a che fare con il mondo della danza. Non mi sono mai staccata dalla realtà, non sono mai stata una diva capricciosa e questa è una cosa che non mi ha premiata”. E si libera, quindi, dell’etichetta di “Diva”: “La diva è quella che si fa portare l’aragosta in elicottero e io non ho mai costruito un personaggio”. Che Natalia Estrada abbia paura della chance di tornare in TV? “Non ho paura dei cavalli figuriamoci della tv, la cosa che mi peserebbe è dovermi trasferire in città per stare vicina agli studi, potrei salire su un palco e presentare adesso, ma non potrei più vivere in città“, conclude.

