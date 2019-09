Natalia Estrada, che fine ha fatto?/ “Ho un ranch di cavalli con il mio compagno”

Che fine ha fatto Natalia Estrada? La showgirl spagnola ieri ha compiuto 47 anni e le ricerche su “Google” con il suo nome, sono schizzate in su. Dopo il grande successo in Italia, film, programma, serie TV un matrimonio (e poi un divorzio) con Giorgio Mastrota ed una figlia che è praticamente la sua “copia”, da circa 15 anni ha deciso di salutare il piccolo schermo per dedicarsi assolutamente ad altro. “Sono stata conquistata dai cavalli e dal mondo del ranch e dei working cowboys. Col mio compagno Andrea Mischianti, detto Drew, istruttore e campione di Ranch Roping, viviamo nella campagna astigiana e seguiamo allevamenti di bestiame alla vecchia maniera: liberi nei pascoli, con noi che andiamo a recuperarli al lazo quando è necessario vaccinarli, marchiarli, curarli o quando si allontanano troppo”, ha raccontato in un’intervista al Corriere della sera. La passione per i cavalli è nata casualmente: “Claudio Lippi mi invitò in campagna e, per caso, ne montai uno. Fu come un colpo di fulmine che ti succede o non ti succede”.

Natalia Estrada, ecco cosa fa adesso l’ex showgirl

Natalia Estrada quindi, dopo il suo “colpo di fulmine” ha iniziato a prendere lezioni e gli studi tv iniziarono a starle sempre più stretti. “Volevo tempo per i cavalli: per me, l’equitazione è un’arte al pari della danza e, se vuoi fare una bella coppia col tuo cavallo, devi allenarti a tempo pieno, come quando studiavo balletto al Conservatorio di Madrid”, ha aggiunto l’ex showgirl. Da 12 anni vive con il compagno Andrea Mischianti e la sua vita si è totalmente modificata: “Sveglia alle cinque e mezzo, monto due o tre cavalli, cucino, pranzo, e poi lavoriamo con gli allevamenti. La tv non mi manca, ho avuto tutto ciò che si poteva desiderare e ho lasciato quando potevo uscire dalla porta principale e c’era una qualità che non si è più vista in tv. Dopo, ho visto troppi programmi spietati verso personaggi di peso messi in situazioni imbarazzanti. Ho rifiutato tutti i reality, non c’è cifra che potrebbe convincermi. In fondo, la cosa intelligente che ha salvato gli animali dall’estinzione è l’evoluzione”. In più, è diventata nonna a 45 anni: “Un anno fa, Tali, che ha 24 anni, ha avuto Marlo e, presto, mi vedo impegnata a inseguire il nipotino sotto le gambe dei cavalli”.

