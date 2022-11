Natalia Estrada, chi é il marito Andrea Mischianti?/ “Ha un’anima selvaggia…”

Natalia Estrada verso l’ingaggio nel cast di Sanremo 2023? Il nuovo amore, dopo il ritiro dalla tv

Mentre si fa sempre più vicina la data di inizio messa in onda di Sanremo 2023, Natalia Estrada dice no all’invito di Amadeus al Festival e presenta l’amore della sua vita, Andrea Mischianti.

L’occasione che la showgirl dalle origini spagnole e naturalizzata italiana ha per tornare a parlare di sé, e quindi anche del marito subentrato nel suo cuore dopo Giorgio Mastrota, da cui ha avuto la figlia Natalia Matrota, é un’intervista esclusiva concessa a Chi magazine. Incalzata sul nuovo amore della sua vita, a distanza di all’incirca due decenni dal suo addio allo showbiz e dalla scelta di dedicarsi ai cavalli, l’intervistata si dice entusiasta dell’attuale marito: “Mi ha conquistata la sua anima selvaggia”. Per il nuovo amore, dopo la TV e Giorgio Mastrota, Natalia Estrada si é buttata alle spalle tanti ricordi e nel piccolo schermo non ci é mai più tornata: “Quando ho venduto la mia casa a Milano era piena di videocassette e dv con tutti i miei lavori -fa sapere, quindi- e ho buttato tutto, ho buttato la mia storia… mi sembrava di vedere un’altra persona”.

Sanremo giovani 2023, chi sonoi finalisti?/ Tre posti tra i Big in palio

Andrea Mischianti e Natalia Estrada condividono il lavoro, la più grande passione di entrambi

Del consorte Andrea Mischianti, con cui gestisce la Ranch Academy, che si mobilita per l’allevamento dei cavalli e l’insegnamento dell’equitazione, l’ex star TV italo-iberica fa sapere: “Drew è sempre stato legato ai cavalli, in lui ho ritrovato quella purezza, ha qualità primitive e semplici. Non ha filtri nel bene e nel male, è molto chiaro, per lui o è bianco o è nero”.

Sanremo 2023, Amadeus pone un veto/ "Ecco perché elimino i super ospiti..."

Andrea Mischianti (55 anni) e Natalia Estrada (50 anni) sono convolati a nozze nel 2007 e condividono insieme la loro attività professionale, che si coniuga perfettamente con la loro velleità dello stare a contatto con la natura. I due si sono conosciuti per la prima volta nel 2006 e da lì è subito scoccata la scintilla dell’amore, che li ha portati all’altare un anno dopo il loro primo incontro galeotto.

LEGGI ANCHE:

Sanremo 2023 di Amadeus, cantanti e ospiti nel cast/ Dall'Ucraina, Kalush Orchestra?

© RIPRODUZIONE RISERVATA