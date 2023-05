NATALIA ESTRADA E GIORGIO MASTROTA, PERCHÉ SI SONO LASCIATI/ Figlia “Dopo divorzio…”

Natalia Mastrota non ha alcun ricordo del divorzio di mamma Natalia Estrada e papà Giorgio Mastrota. Aveva solo tre anni, quindi ricorda solo i paparazzi che li inseguivano e dei servizi sui giornali. “A cinque anni mi sono resa conto che avevano preso strade diverse. Avevano compagni, mio padre era più libertino, mentre mamma ha avuto storie più lunghe. Così mi sono resa conto che avevano due vite diverse”, ha raccontato a Verissimo. Ma i genitori si sono sempre organizzati bene, tanto che non ha mai sentito la mancanza di uno o dell’altro. “Non ho alcun ricordo di loro insieme, quindi sarebbe stato bello vederli almeno una volta stare insieme, non li ho visti mai come coppia. Ma sono rimasti amici negli anni”.

Infatti, Natalia Mastrota ha un ottimo rapporto con entrambi i genitori. “Vado spesso a trovarla, è molto impegnata. Si è ritirata dal mondo dello spettacolo, si è legata al Nord America, alla cultura western. Come nonna è brava, solo che li fa filare i bambini, mentre papà li fa giocare”. Natalia Mastrota sente di aver preso più dalla mamma anche caratterialmente: “Lui è più pasticcione, io sono molto precisino come mamma”. Proprio Giorgio Mastrota le ha voluto fare una sorpresa, con un videomessaggio: “Sono orgoglioso di te, come donna, mamma, atleta e figlia. Mi hai dato tanto, e spero che la cosa sia reciproca, e poi mi hai reso nonno. Ne ho combinate un po’, ma tu mi sei stata sempre vicino. Ti voglio bene”. (agg. di Silvana Palazzo)

Natalia Estrada e Giorgio Mastrota perchè si sono lasciati?

Natalia Estrada e Giorgio Mastrota perchè si sono lasciati? Una bellissima storia d’amore suggellata anche dalla nascita della figlia Natalia Jr a cui sono entrambi legatissimi. Proprio il conduttore ricordando la relazione con la ex showgirl americana ha rivelato: “non rinnego niente, è stato un rapporto bellissimo e ho un ricordo meraviglioso”. Ma come mai si sono lasciati? Cosa è successo tra loro? A svuotare il sacco è stato proprio Mastrota che, ospite di Oggi è un altro giorno, ha confessato: “è stata lei ad andarsene. Sono stato molto male. Sono stati momenti difficili. Anche per lei non è stato facile credo. Sono stato aiutato da due miei amici”.

Non solo, Mastrota ha aggiunto: “all’epoca passò l’idea che fosse stata colpa sua, ma non è stato così. Tutti e due avevamo attraversato un momento un po’ così, ci siamo distratti con altri. La sua distrazione è durata di più, io ho fatto lo ‘sciocchino’, ma l’ho subito ammesso. Forse potevamo riuscire a riavvolgere il nastro, ma tutto sommato è stato meglio così”.

Natalia Estrada e Giorgio Mastrota: come si sono conosciuti

Il primo incontro tra Natalia Estrada e Giorgio Mastrota è stato durante un programma co-prodotto tra Canale 5 e Telecinco. Proprio Mastrota ha raccontato: “c’erano le prove per questa trasmissione, c’era questa ragazza mora, spagnola: bellissima, era travolgente. Sono rimasto molto colpito da questo. E poi, molto simpatica, aperta”. Tra i due è nato un grande amore che entrambi credevano sarebbe stato per sempre: “pensavamo che fosse per tutta la vita. Ci sentivamo di più quando nostra figlia era più piccola, ma se dobbiamo sentirci ci sentiamo”.

A distanza di anni però il conduttore non nasconde di avere dei rimpianti: “avevamo bruciato le tappe e tutti e due abbiamo attraversato un momento così. La sua distrazione si è vista di più perchè ha continuato, io invece ho fatto lo sciocchino… E’ successo, potevamo forse riuscire a riavvolgere ma tutto sommato è stato meglio così”. La separazione inizialmente non è stata semplice: ” subito dopo la separazione non riuscivamo neanche a sentirci e a dialogare bene, ma poi abbiamo superato quel frangente. In quel periodo eravamo molto conosciuti e addirittura al Tg5 diedero la notizia della fine del nostro amore. Abbiamo bruciato troppo le tappe, quella bolla alla fine è scoppiata”.

