Natalia Estrada e l'amore finito con Giorgio Mastrota: "E' stato difficile superare la relazione"

Oggi compie 53 anni l’attrice spagnola Natalia Estrada, per diversi anni un volto noto anche in Italia nonostante le origini spagnole. Da ormai oltre un decennio la bellissima showgirl che ha vissuto un importante amore con Giorgio Mastrota ha deciso di rintanare e allontanarsi dal mondo dello spettacolo, senza però dimenticare le liete pagine vissute in passato. Tra le tante passioni di Natalia Estrada è impossibile non citare quella per il cavallo, un interesse sbocciato poco dopo l’inizio del nuovo millennio, più precisamente nel 2001.

Valeria Marini senza filtri: "I giornalisti? Li ho fatti arrabbiare"/ "La tv mi chiama e mi provoca"

Qualche anno fa però Natalia Estrada ha rischiato grosso in un incidente proprio a cavallo e a riguardo ha raccontato: “Ero maciullata. Mi dissi: ‘Continuo con i cavalli e lascio il resto o proseguo la carriera in tv?’ Ho scelto i cavalli” ha ammesso senza troppi giri di parole la spagnola che è più serena che mai della decisione presa anni fa.

Oriana Marzoli dopo il Grande Fratello Vip debutta come conduttrice: ecco dove e quando/ "Progetto speciale!"

Natalia Estrada e la storia con Giorgio Mastrota

Tornando indietro nel passato ritroviamo uno degli amori noti di Natalia Estrada, quello per Giorgio Mastrota. I due negli anni ’90 hanno vissuto anni speciali, anche se poi la relazione è naufragata e tutto ciò ha portato un grosso dolore nel cuore del televenditore, che a tal proposito ha ricordato:

“Per me è stato emotivamente difficile superare la fine della relazione con lei. Ho passato dei momenti brutti, mi è dispiaciuto, ho accusato il colpo, ma lo ha accusato anche lei e nostra figlia, perché i bambini ne soffrono sempre” le parole di Giorgio Mastrota sulla fine della storia con la showgirl spagnola. Oggi i due hanno un buon rapporto, anche se come rivelato dallo stesso Mastrota preferisce non parlare di rapporto di amicizia.

Funerali Emilio Fede, quando si terranno e dove vederli in diretta streaming/ L’ultimo saluto al giornalista