Natalia Estrada, ex moglie Giorgio Mastrota e figli/ Federico, Matilde, Natalia Jr e Leonardo

Natalia Estrada è la storica ex moglie di Giorgio Mastrota. Spagnola, nata a Gijon il 3 settembre del 1972, è stata il sogno di numerosi maschietti soprattutto negli anni ’90, fino a che non è di fatto scomparsa dalla televisione e nel contempo dal gossip. Una brillante carriera televisiva (il punto più alto è stato il Ciclone di Pieraccioni) che si è di fatto spenta in maniera rapida, così come veloce è stata la sua ascesa, ed oggi Natalia Estrada ha deciso di dedicarsi ad una sua grande passione, quella dei cavalli.

Da anni, infatti, gestisce insieme al suo attuale compagno, Andrea Drew Mischianti (conosciuto nel 2006), un maneggio in provincia di Asti, in Piemonte, e recentemente ha spiegato di aver trovato la sua nuova dimensione lontana dalla città, dalle serate mondate e dal gossip: “A casa non ho la TV, non vado in città a prendere aperitivi o a fare la spesa – le sue parole durante un’intervista a DiPiù del dicembre 2017 – vivo in campagna con cani, cavalli e bestiame e non ho bisogno di vacanze perché cerco di godere ogni giorno delle soddisfazioni che mi offre questa mia scelta di vita”.

NATALIA ESTRADA, NATALIA JR FEDERICO, MATILDE E LEONARDO, EX MOGLIE E FIGLI MASTROTA: E CI SONO ANCHE I NIPOTINI…

Natalia Estrada è stata sposata con Giorgio Mastrota fino al 1998, quando poi i due divorziarono dopo cinque anni di matrimonio. La coppia ha avuto una figlia, Natalia Junior, 25 anni, che nel 2018 ha poi dato alla luce Marlo, rendendo l’ex attrice spagnola e quello che è considerato il re delle televendite, nonni. A luglio dell’anno scorso i due hanno poi fatto il bis, visto che la loro primogenita ha partorito Sasha. “La mia ex moglie? – aveva raccontato Mastrota durante un’ospitata recente a Vieni da Me – non andiamo fuori a cena insieme, ma ci sentiamo spesso non solo per parlare di nostra figlia. Diventare nonni ci ha un po’ stupiti, sicuramente ci ha resi orgogliosi”. In seguito Giorgio Mastrota ha avuto altri tre figli, a cominciare da Federico, il suo secondogenito, di anni 21, nato dalla relazione con la modella brasiliana Carolina Borbosa. Quindi sono arrivati altri due bimbi da una terza donna, Flo Gutierrez, con cui è fidanzato dal 2010, leggasi Matilde di otto anni, e l’ultimo arrivato, il piccolo Leonardo, di anni tre.

