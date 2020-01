Natalia Mastrota, figlia Giorgio Mastrota/ “Mio figlio ha riunito tutta la famiglia”

Natalia Mastrota è la figlia nata dal matrimonio tra Giorgio Mastrota e Natalia Estrada. La ragazza, proprio come la madre Natalia, ha deciso di tenersi ben lontana dai riflettori del mondo della televisione e dello spettacolo come ha raccontato lo stesso conduttore: “Natalia, mia figlia, è sposata con una guida alpina e vive a Chamonix non ne ha voluto sapere di tv, assomiglia molto alla sua mamma ed è determinata come lei. Io e la mia ex moglie ci parliamo, siamo dei nonnini. Abbiamo avuto una separazione burrascosa però siamo stati bravi, siamo stati attenti a Natalia, abbiamo avuto l’affido congiunto di Natalia, i bambini ne soffrono sempre”. Natalia Jr è riuscita però a far riavvicinare i genitori nel momento in cui è diventata mamma del piccolo Marlo. A raccontarlo è stata la stessa ragazza che sui social ha annunciato la data della nascita del piccolo scrivendo: “ha fatto il miracolo di riunire la famiglia”.

Natalia Mastrota: “essere al centro di tanto amore è meraviglioso”

Intervistata da DiPiù, Natalia Jr Mastrota ha raccontato alcuni retroscena sulla nascita del figlio Marlo e della scelta del nome. “Mio padre sperava che chiamassimo suo nipote come lui, invece abbiamo preferito dargli un nome originale ispirato all’attore Marlon Brando” ha detto la figlia d’arte che parlando proprio del piccolo ha sottolineato come la sua nascita abbia portato una ventata di serenità nella sua vita. “Mio figlio ha compiuto il miracolo di riunire la famiglia. Al risveglio, avevo tutti qui: mio padre, la sua compagna e i figli, mia madre e il compagno, nonni e suoceri. In armonia. Per una come me, che ha visto i genitori separarsi, essere al centro di tanto amore è meraviglioso” ha detto Natalia Jr che è felicemente impegnata con Daniel su cui ha detto: “stiamo insieme da giugno, un vero colpo di fulmine”. Non solo, la figlia di Natalia Estrada non esclude la possibilità di sposarsi: Se mi sposo? Spero che Daniel me lo chieda e che mi porti a fare un bel viaggio di nozze”.

