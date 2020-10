Natalia Paragoni/ Andrea Zelletta l’ha tradita? La dura replica ad Alice Fabbrica

Sarà una serata particolarmente calda per Andrea Zelletta nella Casa del Grande Fratello Vip e, stavolta, non ci sarà l’ingresso della sua fidanzata Natalia Paragoni a calmare ansie e preoccupazioni. Anzi, la bella Natalia rimarrà a casa a guardare un confronto che, probabilmente, la farà infuriare. Le indiscrezioni parlano infatti dell’ingresso nella Casa di Alice Fabbrica, ex fiamma di Zelletta che avrebbe parlato di tradimento dell’ex tronista ai danni dell’attuale compagna. Una provocazione/confessione alla quale la Paragoni ha inizialmente preferito non rispondere. Questo fino a quando le pressanti domande del web l’hanno portata a chiarire che “Sono tranquilla, rilassata. È tutto ok. Mi sono accorta che devo fare un po’ di tutorial, sono un po’ assente, ma capite il momento…”.

La replica di Natalia Paragoni ad Alice Fabbrica non lascia dubbi

Natalia Paragoni ha dunque cercato di snobbare le dichiarazioni di Alice Fabbrica, mostrando totale disinteresse e, chiaramente, facendo capire di non crederle assolutamente. Nelle ultime ore ha voluto inoltre ripostare un messaggio dell’amica Sonia Lorenzini, che ha definito le dichiarazioni della fabbrica “Stronz*te” e, dunque, non veritiere. Infine ha condiviso su Instagram, nelle storie, immagini che la vedono tra le braccia di Andrea Zelletta.



© RIPRODUZIONE RISERVATA