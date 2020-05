Natalia Paragoni, crisi isterica contro Andrea Zelletta/ Violenza fisica “ripugnante”

Pubblicità

Lo scorso martedì è andato in onda lo scherzo de Le Iene a due ex volti di Uomini e Donne, Andrea Zelletta e Natalia Paragoni. La burla, appuntamento fisso del programma di Italia 1, confezionata da Sebastian Gazzarin, tuttavia non ha trovato molti telespettatori pronti a sorridere di gusto come spesso accade. In teoria avrebbe dovuto raccontare la reazione dell’ex corteggiatrice di fronte ad un presunto tradimento del suo fidanzato, al fine di dimostrare se il loro sia un amore vero o solo finzione. Il risultato? Una reazione che probabilmente neppure Le Iene si aspettavano, con la ragazza che ha dato letteralmente di matto di fronte all’eventualità di avere le corna. Ad esprimersi sullo scherzo, nelle ultime ore, è stato anche il podcaster e scrittore Gennaro Madera, che su Instagram ha voluto esprimere il suo pensiero: “A me sinceramente non fanno ridere la disperazione e la violenza e tutto questo. È PESANTEMENTE squallido montare risate sotto chiari episodi di violenza e chiare problematiche comportamentali da parte della ragazza”. Ma a lasciare ancora più di sasso Madera è stato il modo in cui gli autori del programma abbiano voluto far passare la reazione della ragazza come “amore” nonostante le ginocchiate, gli schiaffi e le tirate di capelli. Madera ha condannato in maniera definitiva il servizio definendolo un “fatto gravissimo” e “ripugnante”, chiedendo al programma di non trasmettere più servizi che condannano la violenza domestica e non. “Qualunque sia lo stato emotivo della ragazza giustificare questa reazione significa, per me, giustificare qualunque violenza”, ha commentato, indignato.

ANDREA ZELLETTA E NATALIA PARAGONI: SCHERZO IENE SOTTO ACCUSA

Reazioni di sdegno sono arrivate da più parti in queste ore, anche sotto al video postato dallo stesso inviato de Le Iene autore dello scherzo ad Andrea Zelletta e Natalia Paragoni. Tanti spettatori hanno infatti condannato non solo il contenuto della burla televisiva ma anche il modo in cui è stata confezionata. “Vergognatevi. È uno scherzo di m*rda con una reazione di m*rda”, commenta una utente sotto il profilo di Gazzarin. Ed un’altra le fa eco: “Inquietanti le risatine sotto.. Che squallido”. “E se un uomo avesse reagito cosi? Stareste tutti a ridere?”, si chiede un altro spettatore che come i precedenti ha mal digerito il servizio. “Avreste riso comunque se fosse stato a ruoli invertiti? Anche questa è violenza domestica”, fa notare un altro. Critiche molto aspre sono arrivare anche nei confronti della giovane Paragoni definita da alcuni utenti “da ricovero” per la reazione eccessiva paragonabile alla stregua di un qualunque episodio di violenza domestica finora denunciato dalla trasmissione Mediaset. “Mamma mia degrado…troppo esagerata…capisco il dispiacere, i pianti e tutto…ma fare così e alzare le mani troppo esagerato…se fosse stato al contrario sarebbe successo il finimondo”, osserva l’ennesimo spettatore deluso.





