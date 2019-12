Natalia Paragoni e Andrea Zalletta/ Uomini e donne: “Un amore passionale!”

Quello che è certo è che Natalia Paragoni e Andrea Zelletta oggi saranno ospiti di Uomini e donne ma quello che proprio non possiamo non dire è che dal momento della scelta hanno sempre messo in mostra alcune doti importanti del loro rapporto, qualcosa che spesso manca non solo dentro il percorso del trono classico ma in generale nel programma, ovvero la passionalità. I due stanno insieme ormai da quasi un anno, da quando lui l’ha scelta nella bellissima location della villa che ha fatto gola anche ai personaggi che sono venuti dopo di loro, e da quasi subito sono andati a convivere facendo sognare i fan con le loro dirette, i racconti e gli scherzi che da sempre si scambiano sui social e non solo. Tanta allegria, sorrisi e anche le conoscenze in famiglia con la famiglia di Natalia scesa in Puglia per le presentazioni ufficiali. Nel loro futuro ci sono sicuramente dei bambini ma anche il matrimonio visto che, come la stessa Natalia ha raccontato, è “il sogno di entrambi”.

NATALIA PARAGONI E ANDREA ZELLETTA INSIEME A UOMINI E DONNE

Dal canto suo, l’ex tronista Andrea Zelletta ha cambiato vita trasferendosi in quel di Milano e vivendo insieme alla sua Natalia tra alimentazione sana, palestra e tanto lavoro ma riguardo al loro amore, proprio il mese scorso a Uomini e donne Magazine ha rivelato: “Stiamo bene, molto bene. Dopo sei mesi di relazione e convivenza, tutto procede a gonfie e vele. Ci troviamo benissimo insieme“. Da allora è passato un altro mese e i due sono lieti di passare il loro primo Natale insieme ancora di più se saranno loro a chiudere questo 2019 all’insegna di Uomini e donne presentandosi come ospiti in studio durante la nuova puntata del trono classico. Cosa racconteranno e cosa consiglieranno ai corteggiatori e tronisti presenti in studio?

