Natalia Paragoni e Andrea Zelletta, da Uomini e Donne al figlio in arrivo/ “Iniziato un nuovo viaggio…”

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta sono in dolce attesa del primo figlio e raccontano la grande emozione a Silvia Toffanin negli studi di Verissimo. La coppia si è conosciuta nel 2019 all’interno del dating show di successo “Uomini e Donne” e da allora non si sono più lasciati. Nel 2023 la notizia della prima gravidanza della ex corteggiatrice valtellinese che ha rubato il cuore del bel modello ed ex concorrente del Grande Fratello Vip. “Non è stato facile nascondervi tutto quello che abbiamo passato in questi due mesi ma siamo felici di annunciarvi che è iniziato un nuovo viaggio, il più bello” – hanno scritto in un post pubblicato su Instagram con tanto di pancino in bella vista a comunicare a fan, amici e colleghi della loro prima gravidanza.

Una gioia immensa per i fan, ma anche per i tantissimi amici della coppia. Tra i primissimi a commentare Francesco Oppini che ha conosciuto Zelletta nella casa del GF VIP che ha scritto: “contentisssssssssssimo! Ma dato che Andre non tiene la bocca chiusa, il sottoscritto lo sapeva già. Buona vita nuova ragazzi, tranne stasera, sarò sempre a disposizione. Un amico, leale”. Poi non sono mancati messaggi e commenti di Paola Turani, Nilufa Addati, Elisabetta Gregoraci, Samantha De Grenet, Clarissa Marchese, Andrea Zenga e Stefania Orlando.

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta presto genitori: l’emozione per l’arrivo del figlio

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta sono in dolce attesa del loro primo figlio. Un figlio tanto voluto dalla coppia cono l’ex gieffino che ha rivelato: “Natalia mi dice che potrei essere un buon padre”. Non solo, il modello ed influencer ha parlato anche della sua esperienza all’interno della casa del Grande Fratello Vip rivelando: “sicuramente la mia pazienza da che non ne avevo sono diventato la persona più paziente del mondo. E poi ho capito che non si vive di necessità ma di priorità. Le mie necessità erano avere gli affetti vicino, il calore dei propri familiari”.

