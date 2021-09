Natalia Paragoni e Andrea Zelletta/ Da Uomini e Donne al matrimonio: “Ecco quando”

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta, da Uomini e Donne a D’Amore e d’accordo

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta dal red carpet della 78esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia alla nuova puntata di D’amore e d’accordo Vip, il programma condotto da Katia Follesa su Real Time. La coppia televisiva, nata nel dating show Uomini e Donne, è pronta a mettersi in gioco. Riusciranno a rispondere correttamente a tutte le domande sulla loro storia d’amore? Intanto l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha dedicato alla sua amata una bellissima dedica social che ha emozionato tantissimo i fan. “Sempre con me…anche nei momenti più bui. I love you baby!” – ha scritto l’ex tronista di Uomini e Donne che è follemente innamorato della sua Natalia.

Proprio Zelletta ,intervistato dalle pagine del settimanale Nuovo parlando della storia con Natalia Paragoni ha confessato: “facciamo l’amore una volta al giorno”. L’ex concorrente del GF VIP non nasconde che l’intensa sessuale è fondamentale nel suo rapporto, anzi senza girarci troppo intorno ha aggiunto: “credo che sia importante dar sfogo alla fantasia cercando posti e posizioni nuove, l’intimità è un mondo complesso”,

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta si amano sempre di più. La coppia molto attiva sui social non nasconde di avere una grandissima intesa a letto. Proprio la ex corteggiatrice di Uomini e Donne un pò di tempo fa sui social ha raccontato di essere rimasta bloccata con la schiena dopo un weekend di travolgente passione con il suo Zelletta. “Lei ha fatto una confidenza senza malizia né volgarità. Nel 2021 si dovrebbe poter parlare liberamente di certe tematiche senza essere giudicati” – ha detto l’ex tronista che ha poi rivelato il posto più strano dove hanno fatto l’amore – “sotto un albero di ulivo in Puglia”.

Intanto si fanno sempre più insistenti le voci di un possibile matrimonio tra i due. A chiarire una volta per tutte ci ha pensato proprio l’ex gieffino ospite del programma “Casa Chi: “Natalia ne parla tutti i giorni”. Da parte sua c’è la volontà di prendersi tempo, di godersi il più a lungo possibile la loro vita da giovani fidanzati, senza vincoli. Anche se, ammette, prima delle nozze gli piacerebbe realizzare il sogno di diventare padre: “Mi piacerebbe che ci godessimo questa fase iniziale, prima preferirei avere un figlio”.



