Natalia Paragoni e Andrea Zelletta genitori: è nata Ginevra/ Foto e lieto annuncio: “La gioia più grande”

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta sono diventati genitori: è nata Ginevra, la prima figlia della coppia di Uomini e Donne

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta sono diventati genitori. La coppia nata nello studio di Uomini e Donne ha annunciato con un dolce scatto pubblicato su Instagram che la loro bambina è venuta al mondo. Ginevra, questo il nome scelto dalla coppia per la loro primogenita, nata alle 11.30 di questa mattina, giovedì 20 luglio. L’ex tronista ha condiviso la prima foto della famiglia con la neonata tra le braccia della mamma.

Natalia Paragoni sta per partorire?/ "Ho visto Andrea Zalletta chiedere di entrare in sala parto!"

“Mi hai regalato la gioia più grande, ti amo”, è la speciale dedica che Andrea Zelletta ha fatto alla sua Natalia, che lo ha reso padre per la prima volta. Una grande gioia per la coppia, che sta insieme da maggio 2019, anno in cui è arrivata la scelta nello studio di Uomini e Donne. Quattro anni dopo, accolgono la piccola Ginevra tra le loro braccia per la prima volta.

Natalia Paragoni, gli "ultimi" scatti a Milano prima del parto/ "Tutto come piace a me…"

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta: dalle paure per il parto all’arrivo di Ginevra

In questi mesi più volte Natalia Paragoni ha condiviso con i follower le sue sensazioni di futura mamma e i problemi della gravidanza. Proprio negli ultimi giorni l’ex corteggiatrice ha parlato delle paure prima del parto: “Me la sto facendo sotto di brutto, sono spaventata. – ha ammesso in quell’occasione – Sogno che partorisco un sacco di volte, sono arrivata al limite e non vedo l’ora. Da un’altra parte non voglio che arrivi l’ora, ho paura di sentire troppo dolore o di non controllare le mie reazioni, dire cose brutte o cattive. Andrea ha pazienza però”. Ora quel momento è arrivato ed è colmo di gioia.

Natalia Paragoni all'ottavo mese di gravidanza: "Ho avuto tanti crolli emotivi"/ "Basta chiedere aiuto…"













© RIPRODUZIONE RISERVATA