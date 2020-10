Natalia Paragoni, fidanzata Andrea Zelletta/ “A 22 anni è già donna, auguro a…”

Natalia Paragoni continua a sostenere il fidanzato Andrea Zelletta a distanza. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, su Instagram, esorta tutti i suoi followers a sostenere Andrea al televoto per permettergli di continuare l’avventura nella casa del Grande Fratello Vip 2020. Natalia, finora, non è ancora entrata nella casa di Cinecittà, ma i fans aspettano con ansia il momento in cui la Paragoni entrerà nella casa più spiata d’Italia per incontrare, a distanza, il suo fidanzato. La storia d’amore tra Zelletta e Natalia è nata nello studio di Uomini e Donne. Inizialmente, nessuno avrebbe scommesso su una storia che, invece, è diventata sempre più importante. Pur essendo giovanissimi, l’ex tronista e l’ex corteggiatrice del dating show di canale 5 non si sono più lasciati cominciando immediatamente una convivenza. Una storia importante quella che vivono la Paragoni e Andrea che, insieme, stanno cercando di superare la lontananza.

NATALIA PARAGONI E L’AMORE CON ANDREA ZELLETTA

Di Natalia Paragoni e della storia d’amore che sta vivendo con lei ha parlato nelle scorse ore Andrea Zelletta che, durante una conversazione con Elisabetta Gregoraci, ha esaltato la fidanzata che, pur essendo giovanissima, ha dimostrato di essere molto matura. “Ha ventidue anni ed è già una donna. Io ho avuto storie con donne più grandi ma lei è quella…è già donna, io non me l’aspettavo, l’ho trovata in un programma televisivo, lei era lì per un altro. Dopo che siamo usciti dal programma, siamo andati subito a convivere e stiamo da Dio. Auguro a tutti di trovare una persona cosi, la semplicità paga sempre. Vince la testa, se una persona non ti prende di testa, puoi durare una settimana o un mese, è tutta una roba mentale”, ha detto l’ex tronista. Parole importanti e piene d’amore quelle che l’ex tronista ha rivolto alla compagna.



