Natalia Paragoni, fidanzata Andrea Zelletta/ Contro Giulia De Lellis: “All’opposto”

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta fanno coppia dal 2019, dopo essersi incontrati a Uomini e Donne. Il modello è ora un concorrente del Grande Fratello Vip e da più di due mesi non vede la sua fidanzata, e non la vedrà ancora per un po’ avendo deciso di continuare la sua avventura nel reality show prolungato fino al febbraio 2021. Natalia sente molto la mancanza del fidanzato come testimoniano i suoi post su Instagram: “Mi manchi come non mai”, ha scritto pubblicando una foto delle loro mani intrecciate. Qualche settimana fa nelle storie, Natalia ha pubblicato una foto in cui annusa una felpa di Andrea, confessando ai suoi follower di vivere un momento di sconforto: “Un’infinità di tempo che non sento il suo odore e non tocco la sua pelle, mi rende così triste. Sarà patetica o una frignona ma io sono questo e l’amore che provo per Andrea non si può descrivere. Eternamente nostri”, ha scritto la Paragoni.

NATALIA PARAGONI: CRITICA GIULIA DE LELLIS?

Nei giorni scorsi Natalia Paragoni, fidanzata di Andrea Zelletta, ha lanciato una nuova frecciatina a Giulia De Lellis. Durante una diretta con i follower alla domanda “Il prossimo viaggio che farai con Andrea quando sarà possibile?” Natalia ha risposto: “Avremmo voluto passare il Natale al mare, ma non è possibile. Anche per questioni di sicurezza non si può lasciare l’Italia, ma molti fanno i furbi”. In molti hanno letto tra le righe un riferimento a Giulia De Lellis che assieme a Carlo Gussalli Beretta è volata a Dubai per “motivi di lavoro”. Qualche settimana fa, Natalia ha preso le distanze dalla infuencer romana, nonostante in molti paragonino lei e Andrea ai Damellis: “Siamo totalmente l’opposto come persone, come personalità… Io ho sempre fatto l’estetista, ho studiato per questo e ho portato avanti solo un mio lavoro e una mia passione… Quando ci paragonano a questa coppia è perché vedono che pubblichiamo sempre le stesse cose perché i brand sono quelli”.



