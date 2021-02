Natalia Paragoni, fidanzata Andrea Zelletta/ La suocera tifa Adua? Lei in silenzio…

Che fine ha fatto Natalia Paragoni? Una domanda che, nelle ultime settimane, alcuni fan di Andrea Zelletta si sono posti. Mentre la sua avventura nella Casa del Grande Fratello Vip procede spedita, i telespettatori, appassionati alla loro storia d’amore, si chiedono quando arriverà il prossimo cenno o sorpresa da parte della sua fidanzata. Era il 30 gennaio quando l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha pubblicato un post polemico contro il Grande Fratello Vip, poi eliminato, che recitava “tutto già scritto”, un messaggio riferito al televoto per il finalista che ha poi premiato Pierpaolo Pretelli ai danni proprio di Zelletta. Da allora più nulla, e c’è chi sospetta sia per colpa di un ‘like’ che ha in effetti fatto infuriare i fan della coppia.

Natalia Paragoni indispettita dal gesto della mamma di Andrea Zelletta?

Nella Casa del Grande Fratello Vip è nata una bellissima amicizia tra Andrea Zelletta e Adua De Vesco/Rosalinda Cannavò e, qualche tempo fa, proprio Signorini ha voluto sottolineare la cosa, notando che i due compongono una bella coppia. Entrambi, fidanzati, hanno chiaramente smentito la cosa, eppure sul web non sono mancati post a loro sostegno. E proprio uno di questi post, quello della scena del Titanic tra Rosalinda e Andrea, avrebbe ricevuto il like della signora Anna Stasi, mamma di Andrea Zelletta. Un gesto che qualcuno ha interpretato in modo malizioso, scrivendo “Anche la mamma tifa per questa coppia”. Ma cosa ne pensa invece Natalia di questo gesto? Che sia dovuto a questo il silenzio della Paragoni?



