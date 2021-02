Natalia Paragoni, fidanzata Andrea Zelletta/ Lo sfogo: “Giudicata ed emarginata”

Si accinge al termine questa lunga avventura nella Casa del Grande Fratello Vip e mentre Andrea Zelletta attende di scoprire l’esito del televoto di questa sera, che potrebbe incoronarlo terzo finalista, la sua fidanzata Natalia Paragoni continua a tifare per lui e invitare i suoi follower a votare affinché quel posto sia suo. Intanto i fan della coppia sperano di vedere presto Natalia tornare nella Casa per una romantica sorpresa al suo fidanzato ma, visto che la ragazza è già entrata in più occasioni, Signorini potrebbe giocarsi quest’ultima sorpresa in caso Zelletta arrivasse in finale. E c’è già chi avanza l’ipotesi che la Paragoni possa conquistare un post nel prossimo cast del Grande Fratello Vip, mettendosi questa volta in gioco in prima persona. Di certo, col suo carattere forte, potrebbe essere la protagonista di non poche liti in Casa.

Natalia Paragoni, duro sfogo: “Venivo giudicata per il mio aspetto fisico ed emarginata”

Qualche giorno fa, Natalia Paragoni si è lasciata andare ad uno sfogo su Instagram. Come riporta la NostraTv, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha raccontato di aver subito del bullismo: “Venivo giudicata per il mio aspetto fisico, il mio abbigliamento, venivo emarginata e mi facevano un sacco di dispetti”, ha ammesso. Così ha aggiunto: “I miei genitori capendo la situazione, capendo la mia sofferenza e i miei pianti, perché quando sei nell’adolescenza i problemi sono quelli, mi han sempre fatto capire l’importanza di dare peso ad altre cose”. Dichiarazioni che hanno suscitato la solidarietà di molti fan.



