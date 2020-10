Natalia Paragoni fidanzata Andrea Zelletta/ Elogia la Brandi: scoppia la gelosia?

Natalia Paragoni a suo modo e seppur indirettamente è di fatto una delle protagoniste involontarie di questa quinta edizione del Grande Fratello VIP: l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, scelta appunto poi dal suo Andrea Zelletta e divenuta celebre per uno degli scherzi meglio riusciti da parte delle Iene, infatti è dovuta “intervenire” ben due volte sui social dopo che le telecamere del reality show condotto da Alfonso Signorini hanno mostrato il buon Andrea prima in un tenere abbraccio con Matilde Brandi e successivamente eccessivamente vicino ad Adua Del Vesco. “La Brandi stasera è una figa spaziale, mamma mia” aveva detto Zelletta ha proposito della 51enne showgirl e conduttrice televisiva, causando la replica della fidanzata su Instagram (“Non capisco”) prima di provare a spiegare il comportamento dell’uomo. Nel caso della Del Vesco, invece, l’ex tronista non avrebbe fatto nulla di male nonostante i commenti maliziosi di alcuni telespettatori: come ha ricordato la stessa Natalia, tra Andrea ed Adua c’è una vecchia amicizia e la risata con cui la Paragoni ha commentato questo pettegolezzo la dice tutta sulla fondatezza di queste allusioni…

NATALIA PARAGONI, LITE CON ANDREA ZELLETTA PRIMA DEL “GF VIP”?

Tuttavia, secondo alcuni siti di gossip, pare che comunque tra Natalia Paragoni e Andrea Zelletta non siano propriamente solo rose e fiori: la modella e showgirl originaria di Sondrio, infatti, sarebbe stata protagonista di un battibecco col suo oramai storico compagno qualche tempo fa. Come sostengono alcuni rumors, i due diretti interessati avrebbero avuto una discussione decisamente animata (come peraltro pare ve ne siano state in passato, ma in fondo ciò è normale in una coppia) prima che Zelletta varcasse le porte delle Casa di Cinecittà per partecipare a questa edizione del Grande Fratello VIP; alcuni sostengono che non si sarebbe trattato di un diverbio ma di una litigata furiosa dovuta alla presunta gelosia di Natalia ma va anche detto che non vi sono conferme al riguardo di una crisi tra i due, mentre sul fronte della gelosia certamente la donna in più di un’occasione ha mostrato di seguire da vicino l’evoluzione delle vicende del compagno nel reality, commentando alla bisogna ma anche difendendolo come accennato sopra quando le critiche e le allusioni nei suoi confronti sono pretestuose.



