Natalia Paragoni, fidanzata Andrea Zelletta/ Messaggio di San Valentino sui social?

Natalia Paragoni non vede l’ora di riabbracciare il fidanzato Andrea Zelletta. La coppia nata nello studio di Uomini e Donne più di un anno e mezo fa, è ormai lontana da cinque mesi. L’ex tronista ha varcato la famosa porta rossa della casa di Cinecittà lo scorso 14 settembre e la sua intenzione è riuscire ad arrivare in finale anche se, nei giorni scorsi, si è lasciato andare ad uno sfogo ammettendo di essere stanco di non poter vedere e vivere la quotidianità con la fidanzata Natalia. Anche l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, dopo il secondo prolungamento, aveva mostrato sofferenza per tale decisione. Alla finale manca ancora un mese e Natalia, probabilmente, dopo aver trascorso Natale e Capodanno lontana dal fidanzato, dovrà festeggiare da sola anche San Valentino. Tuttavia, sui social, pensa già al giorno degli innamorati lanciando un messaggio indiretto al fidanzato.

NATALIA PARAGONI E IL MESSAGGIO D’AMORE PER ANDREA ZELLETTA

Sempre più innamorata, Natalia Paragoni continua a sostenere il fidanzato da lontano. L’ex corteggiatrice di Uomini e donne sperava di poter trascorrere il giorno di San Valentino con lui, ma probabilmente, ciò non accadrà. Tuttavia, attraverso una serie di storie pubblicate sui social, Natalia nel dare qualche consiglio alle sue followers su cosa regalare al proprio innamorato, ha mostrato alle proprie spalle una sua foto con Andrea. In attesa di poter ricominciare a vivere la quotidianità con lui, Natalia cerca di impiegare il tempo occupandosi delle proprie attività senza perdere un solo istante dell’avventura che Andrea sta vivendo nella casa del Grande Fratello Vip. Dopo aver varcato una prima volta la porta rossa per sorprendere il fidanzato, Natalia entrerà nuovamente in casa per regalare ad Andrea una sorpresa d’amore? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane.



