Natalia Paragoni, fidanzata Andrea Zelletta/ Natale insieme? Sorpresa in arrivo…

Si avvicina il Natale per i concorrenti della Casa del Grande Fratello Vip e, inevitabilmente, il pensiero per i concorrenti vola agli affetti che sono a Casa. Per chi rimarrà, infatti, sarà un Natale diverso, in Tv e senza le persone amate al proprio fianco, o quasi. Andrea Zelletta, come altri in Casa, sente soprattutto la mancante della sua bellissima dolce metà: Natalia Paragoni. È infatti trascorso qualche mese, ormai, dall’ultimo incontro dei due in diretta al Grande Fratello e, soprattutto in questo periodo così speciale, la mancanza inizia a farsi sentire e non poco. Molti si aspettano di vedere Natalia fare nuovamente il suo ingresso nella Casa per una sorpresa ad Andrea e chissà che la cosa non possa avvenire molto presto.

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni riuniti a Natale?

Qualcuno si aspetta di vedere Natalia Paragoni nuovamente nella Casa del Grande Fratello Vip già nel corso della diretta in onda questa sera, 18 dicembre, su Canale 5. È però molto probabile che quest’incontro slitti di poco, di qualche giorno. Signorini ha infatti svelato che il Natale sarà comunque speciale per i concorrenti che avranno modo di rivedere i propri cari, e chissà che tra questi, nel giorno di Natale, non ci sia anche la bella Natalia. Di certo, Zelletta attende con ansia questo momento.



