Natalia Paragoni, fidanzata Andrea Zelletta/ “Noi come i Damellis? Siamo l’opposto”

Natalia Paragoni difende il fidanzato Andrea Zelletta ed è pronto a sostenerlo anche se dovesse decidere di restare nella casa del Grande Fratello Vip 2020 fino a febbraio. Dopo averlo incontrato a distanza nel bunker di Cinecittà, Natalia continua a seguire le avventure del fidanzato attraverso la televisione, difendedolo dalle accuse che gli vengono mosse. Ai microfoni di Casa Chi, infatti, ha respinto l’etichetta di “comodino” che è stata data all’ex tronista che Natalia definisce come una persona determinata a cui piace vincere. “Non si tratta di bullismo, perché bullismo è una parola forte. Però si dovrebbero evitare questi nomignoli che possono fare male. A parer mio, fanno più male le parole delle botte”, ha spiegato la Paragoni che si sta preparando a trascorrere il Natale e il Capodanno senza il fidanzato con cui ha vissuto praticamente in simbiosi prima che varcasse la casa del Grande Fratello Vip.

NATALIA PARAGONI, FRECCIATINA AI DAMELLIS

Natalia Paragoni è sempre molto schietta e sincera come ha ampiamente dimostrato durante la sua partecipazione a Uomini e Donne dove ha incontrato e si è innamorata di Andrea Zelletta. Giovani e belli, Andrea e Natalia, come coppia, sono i testimonial di diversi brand e tra i fan c’è chi azzarda il paragone con un’altra, ormai ex, coppia storica di Uomini e Donne ovvero quella che era formata da Giulia De Lellis e Andrea Damante. Un paragone che, tuttavia, la Paragoni non condivide come ha spiegato anche ai microfoni di Casa Chi. “Siamo totalmente l’opposto come persone, come personalità. Io ho sempre fatto l’estetista, ho studiato per questo e ho portato una mia passione. C’è un po’ questo stereotipo che si copia lei ma bisogna capire la differenza, solo quello”, ha detto Natalia provocando la reazione della De Lellis che, come fa sapere La nostra Tv avrebbe smesso di seguirla.



© RIPRODUZIONE RISERVATA