Natalia Paragoni, fidanzata Andrea Zelletta / Screzio irrisolto con Giulia Salemi?

Natalia Paragoni sta seguendo con grande coinvolgimento l’avventura di Andrea Zelletta dentro la casa del Grande Fratello VIP. La fidanzata del concorrente gieffino sembra non apprezzare particolarmente i compagni di viaggio della sua dolce metà e sulle pagine di Mediaset Play si legge un suo piccolo sfogo che probabilmente non passerà inosservato. “Io ho sofferto il bullismo e i nomignoli erano parte di questo. Per cui non amo troppo i nomignoli e tutta questa presa in giro. Fossi stata io avrei mandato tutti a quel paese. Andrea è molto rispettoso”. Con queste parole la Paragoni ha fatto chiaramente capire di non aver gradito alcune affermazioni dei concorrenti rivolte al suo fidanzato Andrea Zelletta, definito da molti “comodino”. Sulla sua storia d’amore con Andrea ha poi aggiunto: “Penso sia la persona più lineare e corretta che conosco”.

Natalia Paragoni, fidanzata Andrea Zelletta: stoccata a Giulia Salemi

“La nostra relazione è basata sulla fiducia”, ha continuato Natalia Paragoni. La fidanzata di Zelletta ha poi svelato un aneddoto riguardante Giulia Salemi, ovvero un’incomprensione capitata quando Giulia e Andrea stavano per partire insieme per un lavoro in Sudamerica: “Ho detto a entrambi fate i bravi. Era una cosa innocente. Lei ha reagito malissimo, dicendo tipo Ma chi si fila il tuo ragazzo. Ci sono rimasta”. Chissà che stasera, in occasione della diretta, non possa esserci un chiarimento tra le due. Alfonso Signorini potrebbe gettare un po’ di pepe dentro la casa con un confronto che sarebbe accesissimo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA