Natalia Paragoni, fidanzata Andrea Zelletta/ Zorzi, Orlando e Ruta: “schifo!”

Natalia Paragoni, la fidanzata di Andrea Zelletta, in queste ore ha deciso di prendere nuovamente una chiara posizione chiamando in causa alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip 2020. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha smascherato Tommaso Zorzi, Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta che, accusano tanto gli altri coinquilini di fare branco, quando sono i primi a fare gruppo pilotando ed organizzando le nomination. “Stamattina c’erano Maria Teresa, Tommaso e Stefania a fare colazione. Andrea non era ancora sveglio e c’era Stefania che diceva “io ho votato come mi hai detto”, e la Ruta ha detto “e semplicemente un comodino”. Tommaso ha replicato dicendo ‘a sto giro va fuori'” – ha scritto la fidanzata di Andrea Zelletta con tanto di commento “schifo”. Zorzi, infatti, è “accusato” di complotto avendo invitato Maria Teresa Ruta a nominare l’ex tronista di Uomini e Donne. La conferma è arrivata poi dalla nomination visto che sia Zorzi, Orlando e Ruta hanno nominato proprio, guarda caso, Andrea! Ma non finisce qui, visto che Natalia in questi giorni ha preso le difese del fidanzato anche quando è stato descritto come un “comodino” all’interno della casa.

Natalia Paragoni: “Andrea Zelletta non è un comodino”

“Non mi sono esposta più di tanto, credo sia giusto lasciare farad Andrea questa fantastica esperienza che è completate sua e della quale io nel mio piccolo faccio parte in quanto sua fidanzata… Però adesso basta, stiamo parlando di un reality e come tale dovrebbe essere preso, non come ‘lavoro’” – ha tuonato Natalia Paragoni che ha proseguito dicendo – “sto vedendo da giorni un accanimento fuori luogo e eccessivo, qualsiasi cosa dica o faccia Andrea viene preso di mira, quando l’unica cosa che vedo è semplicemente un ragazzo che si comporta dentro la Casa come farebbe fuori dalla Casa… certo, può piacere e non piacere, ma ad attaccarlo in continuazione sulla base del nulla, proprio NO”. Non solo la Paragoni ha condiviso alcuni dettagli sul carattere del fidanzato: “se uno non litiga costantemente con qualcuno non vuol dire che sia un ‘comodino’ o che non abbia un pensiero, semplicemente magari non è quel tipo di persona che si mette in mezzo a cose che non lo riguardano e non è l’unico ad adottare questo tipo di comportamento… È semplicemente una questione di carattere. Mi dispiaccio perché io lo conosco, so che non è una persona finta come qualcuno cerca di farlo passare”.



