Natalia Paragoni fuori casa del GF Vip/ Sorpresa fallita ma parte l’attacco social!

NATALIA PARAGONI FUORI DALLA CASA DEL GRANDE FRATELLO VIP PER UNA SORPRESA MA..

Natalia Paragoni ha provato in tutti i modi di raggiungere Andrea Zelletta fuori dalla casa del Grande Fratello Vip 2020 partendo all’arrembaggio con l’amica Sonia Lorenzin e con tanto di megafono, ma ogni sforzo è stato vano. Come lei stessa ha spiegato sui social sembra che la produzione sia intervenuta con la musica a tutto volume per non far sentire ad Andrea la sua fidanzata fuori dalla casa e lei, dopo ore di appostamento, non ha potuto far altro che andare via. L’ex corteggiatrice e fidanzata di Andrea Zelletta ha registrato tutto in un video che presto posterà sui social ma non prima di aver risposto alle accuse di questi giorni. Sottolineando il fatto che il GF è una cosa del suo fidanzato e quindi lei vuole starne fuori e non attirare l’attenzione, la bella Natalia ha voluto però sottolineare il fatto che non è vero che “chi non litiga sempre sia un comodino” e che Andrea si sta comportando in casa proprio come farebbe fuori “può piacere o non piacere ma criticarlo per ogni cosa proprio NO”.

NATALIA PARAGONI ATTACCA CHI REMA CONTRO ANDREA ZELLETTA E…

Con un lungo sfogo che ha pubblicato nelle storie su Instagram, Natalia Paragoni decide di intervenire contro chi in questi giorni ha criticato il comportamento pacato ed educato del suo fidanzato nella casa del Grande Fratello Vip “Un reality per me significa far davvero se stessi e se non è così forse ho sbagliato io..Mi dispiace perché io lo conosco e so che non è una persona falsa come qualcuno vorrebbe farlo passare”. Con queste parole l’ex corteggiatrice prende le distanze da chi, in nome del gioco, vuole puntare il dito e screditare gli altri… arriverà nella casa per un confronto con qualcuno questa sera?



