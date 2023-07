Natalia Paragoni, gli “ultimi” scatti a Milano prima del parto/ “Tutto come piace a me…”

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta, tutto “quasi” pronto per la nascita della loro bambina

In un periodo dove la cronaca rosa sembra essere dominata unicamente da rumor di gossip e ruggini relazionali tra volti noti, c’è fortunatamente spazio anche per liete notizie. Natalia Paragoni, compagna di Andrea Zelletta, è infatti ormai ad un passo dal dare alla luce la prima figlia e nel frattempo ha condiviso con i suoi follower alcuni scatti che mettono in risalto la bellezza e tenerezza del pancione.

Come racconta la pagina web di Verissimo, Natalia Paragoni ha pubblicato sui social una serie di scatti realizzati con pancione in bella vista presso la Villa Necchi Campiglio di Milano, aggiungendo come didascalia: “Tutto come piace a me”. Successivamente, è arrivata anche una storia romantica con riferimento al suo compagno, Andrea Zelletta: “Ora torniamo a casa del papà, tanto amore”. Le parole e le foto della giovane mettono in evidenza come sia per lei che per il compagno un momento di estrema emozione. La nascita della loro piccola sarà la catarsi più bella, un evento che di certo ricorderanno per tutta la loro vita.

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta, da Uomini e Donne al sogno di una famiglia insieme

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta sono dunque vicini al coronamento del più grande sogno d’amore: allargare la famiglia con il dono della nascita. La piccola che a breve vedrà la luce è la ciliegina sulla torta di un amore viscerale che dimostra come le emozioni possano essere assolutamente vere anche quando nate sotto la luce dei riflettori. I due si sono infatti conosciuti nel 2019 a Uomini e Donne – lo stico dating show di Maria De Filippi – e da allora non si sono mai più lasciati.

Dopo 4 anni di amore assoluto, Natalia Paragoni e Andrea Zelletta non vedono l’ora di poter abbracciare la loro primogenita. “Siamo felici di annunciarvi che è iniziato un nuovo viaggio, il più bello”, queste le parole utilizzate su Instagram lo scorso gennaio per annunciare la gravidanza – come riporta la pagina web di Verissimo – e quello splendido viaggio sta per arrivare alla più bella delle conclusioni, che in realtà, sancisce l’inizio di un viaggio ancora più bello e immersivo. Proprio a Verissimo, Natalia Paragoni aveva rivelato anche il possibile nome della piccola: “Siamo contenti, ma sarebbe andata benissimo qualsiasi cosa. Un po’ me lo sentivo che fosse una femminuccia… per quanto riguarda il nome mi piacciono Ginevra, Diana e Alisia“.











