Natalia Paragoni ha tradito Andrea Zelletta?/ Giacomo Urtis smentisce “Nulla…”

Natalia Paragaoni non ha tradito il fidanzato Andrea Zelletta, concorrente del Grande Fratello Vip. Durante la permanenza nella casa di Cinecittà, Dayane Mello aveva accusato Natalia di avere tradito Andrea con il ricco ereditiere Leonardo Maria Del Vecchio a Capri, durante l’estate scorsa. Un amico della modella brasiliana le aveva rivelato che la ex corteggiatrice di Uomini e Donne aveva trascorso la notte col ragazzo e che lui il giorno seguente aveva fatto dei regali a lei e alla madre. Pochi giorni dopo l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha avuto modo di avere un confronto con Zelletta e ha negato il gossip. Andrea non ha dato peso alle parole di Dayane, mentre Natalia Paragoni ha deciso di diffidare il programma e ha poi inviato un messaggio aereo pieno d’amore sopra la Casa per il suo fidanzato.

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta: nessun tradimento, parola di Giacomo Urtis

Poche ore fa, al GFVip Party, l’ex concorrente Giacomo Urtis ha confermato che non c’è stato nessun tradimento. Incalzato dalla conduttrice Annie Mazzola che ha espresso dei dubbi su cosa sia davvero successo tra Natalia Paragoni e Andrea Zelletta, Urtis ha detto: “Ti dò un’esclusiva. Uscito fuori, ero un po’ dispiaciuto, e mi sono informato. Vi assicuro che non c’è stato niente. Conosco un amico della presunta persona con cui sarebbe stata e quello ha detto “no no… non c’è stato nulla, magari”…”. Nessun tradimento quindi, solo un menzogna per creare zizzania nella coppia nata a Uomini e Donne. “Abbiamo la verità: Natalia Paragoni non ha tradito Andrea zelletta a Capri. Sono felice che la verità è stata rivelata”, ha concluso la conduttrice.



