Natalia Paragoni incinta: Andrea Zellettà presto papà/ Dopo Uomini e Donne, annuncio…

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni presto genitori

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni diventeranno presto genitori. Dopo i rumors degli scorsi giorni su una presunta gravidanza dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, è finalmente arrivata la conferma. La coppia, nata nello studio di Uomini e donne, dopo aver affrontato con discrezione le prime settimane, ha deciso di condividere con i fan la felicità del momento. “Non è stato facile nascondervi tutto quello che abbiamo passato in questi due mesi ma siamo felici di annunciarvi che è iniziato un nuovo viaggio, il più bello” – scrivono in coro Andrea e Natalia sui social.

“Presto in 5 ❤️ non vediamo l’ora di condividere con voi tutte le emozioni di questa folle avventura”, aggiunge la coppia condividendo delle dolci foto in cui s’intravede il pancino di Natalia mentre hanno tra le braccia i loro cani.

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni: gli auguri di amici e fan

Quello di Andrea Zelletta e Natalia Paragoni è un dolce annuncio che ha emozionato i fan che li seguono dai tempo di Uomini e Donne e che li hanno sostenuti anche durante i sei mesi hanno trascorso lontani per la partecipazione di lui al Grande Fratello Vip. L’annuncio della gravidanza ha così scatenato l’entusiasmo dei fan che hanno inondato il post di messaggi di auguri. Auguri che sono arrivati anche dagli amici della coppia.

“Tantissimi auguri ragazzi”, scrive Andrea Zenga che, con Zelletta, ha condiviso l’avventura al Gf Vip. “Contentisssssssssssimo! Ma dato che Andre non tiene la bocca chiusa, il sottoscritto lo sapeva già. Buona vita nuova ragazzi, tranne stasera, sarò sempre a disposizione. Un amico, leale”, ha aggiunto Francesco Oppini.

