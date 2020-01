Natalia Paragoni/ Lato b in bella vista sui social e… (Uomini e donne)

Romantici, belli come il sole e pronti a cavalcare le montagne di St Moritz, anche Andrea Zelletta e Natalia Paragoni non hanno resistito alla voglia di sciare e pattinare avendo come sfondo le belle montagne del confine ma ecco che arriva lo scandalo del giorno. Proprio la bella corteggiatrice ha pensato bene di prendere in mano il suo bel telefono e raccontare quello che è successo in sauna al cospetto di altri uomini che, a quanto pare, non si sono intimoriti alla loro presenza e hanno continuato a rimanere completamente nudi senza ricoprirsi. Proprio per questo lei, invece, ha deciso non solo di tenersi il costume ma di non togliersi nemmeno l’asciugamano per non creare ulteriori problemi. Fin qui tutto normale visto che la corteggiatrice ha raccontato tutto nelle storie ai suoi fan fino a quando, in piena notte, ha pensato a rinunciare alla sua timidezza, mostrando il suo lato b in tutto il suo splendore.

NATALIA PARAGONI MOSTRA IL SUO LATO B SUI SOCIAL E…

In una foto in bianco e nero, Natalia Paragoni ha sollevato la maglia e guardandosi allo specchio ha pensato bene di immortalare il suo lato b con tanto di perizoma nero. Inutile dire che la foto ha fatto già il giro del web anche se lei stessa, e il suo Andrea Zelletta, poco fa sono tornati suoi social per il buongiorno. Al momento sembra proprio che la giornata dei due si stia volgendo tranquillamente e che, quindi, la cosa non ha messo in crisi né Natalia, che ha lasciato la foto nelle storie, e né il suo geloso fidanzato Andrea che questa mattina l’ha portata a pattinare. Lo scandalo esploderà quando tutti si accorgeranno della foto?

© RIPRODUZIONE RISERVATA