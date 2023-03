Natalia Paragoni, problemi in gravidanza: “Dolori e fatica a respirare”/ Lo sfogo dell’ex di Uomini e Donne

Natalia Paragoni incinta, primi problemi in gravidanza per l’ex di Uomini e Donne: lo sfogo

Un’altra coppia nata nello studio di Uomini e Donne sta per coronare il proprio sogno d’amore con la nascita di un figlio. Natalia Paragoni e Andrea Zelletta presto diventeranno genitori per la prima volta. L’annuncio è arrivato su Instragram con una dolcissima foto di coppia e pancino in vista; poi, ospiti a Verissimo, Andrea e Natalia hanno scoperto che il bebè in arrivo è una femminuccia.

Intanto la gravidanza prosegue e per Natalia Paragoni sono arrivati i primi problemi da futura mamma. In uno sfogo pubblicato su Instagram, l’influencer ha raccontato di aver iniziato ad accusare malesseri anche pesanti: “Ho avuto dei dolori alla bassa pancia e ho avuto questa pancia dura, dura, dura, dura e mi dà parecchio fastidio.” E ha aggiunto: “In più in questi tre giorni non so se è perché sta crescendo, devo chiedere alla mia ginecologa, ma ho chiesto ieri a mia zia che ha avuto due bimbi, il perché faccio fatica a respirare, cioè a fare dei respiri profondi e mi fa un male la schiena allucinante.”

Natalia Paragoni si sfoga su Instagram: “Fastidi e sensazioni belle…”

Non tutti i follower hanno però empatizzato con Natalia Paragoni dopo il suo sfogo. La futura mamma ha perciò replicato alle critiche: “Volevo poi dire a chi mi dice ‘eh va beh è una gravidanza, sembra che stai per morire’, mi scrivono delle cose che non stanno né in cielo, né in terra. Io sto solo parlando in totale sincerità perché per me è una cosa nuova, sono fastidi, sensazioni belle ed emozioni nuove, quindi avere dei consigli in più è una bellissima cosa”, ha tuonato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

