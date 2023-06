Natalia Paragoni: “Scelto il nome di mia figlia, però…”/ “Gelosia per Andrea? Per niente!”

Natalia Paragoni, “quasi” deciso il nome di sua figlia: “Andrea ogni tanto cambia idea…”

Il contesto dei social si conferma sempre più come luogo d’incontro prescelto tra personaggi pubblici e rispettivi fan. Influencer e non solo si lasciano andare a sfoghi, chiacchierate, ma anche a confessioni importanti sfruttando le domande curiose dei propri follower. L’ultima ad essersi prestata a questo format è Natalia Paragoni, compagna di Andrea Zelletta. Entrambi si sono fatti conoscere a Uomini e Donne dove hanno gettato le basi per il loro sogno d’amore. Insieme adesso sono ad un passo dal mettere al mondo la loro prima figlia e proprio su questo tema l’ex corteggiatrice ha rivelato alcune curiosità tramite i social.

“Diciamo che il nome è scelto, però non si sa mai che cambi idea. In teoria l’abbiamo scelto già da un po’, ma ogni tanto Andrea se ne esce con un altro nome“. Inizia così Natalia Paragoni su Instagram – come riporta Gossip e Tv – rispondendo ad un fan che le chiedeva appunto se avesse già maturato il nome da dare alla piccola che porta in grembo. La giovane ha anche aggiunto il motivo per quale non intende ancora rivelarlo: “Non vorrei mai dirlo e poi alla fine non è quello, quindi aspetteremo la nascita per dirlo“.

Natalia Paragoni, incalzata dai suoi follower su Instagram, ha rivelato anche quale potrebbe essere il giorno propizio per la nascita di sua figlia. “Parlando qua con le ragazze ho capito che il 4 agosto è il termine. Poi c’è la settimana ostetrica, di cui però il mio ginecologo non mi ha mai parlato. E’ più una cosa che ho sentito qua, non l’avevo mai sentita”. Proseguendo, arriva anche un pensiero per il suo compagno e futuro padre Andrea Zelletta, sul tema della gelosia. “Non sono per niente gelosa del lavoro che fa, perchè sennò a quest’ora ci eravamo già lasciati. Io ho molta fiducia, abbiamo molta fiducia l’una dell’altro e Andrea non mi ha mai dato modo di essere gelosa“.

Per Natalia Paragoni arriva poi una domanda piuttosto fastidiosa; un utente infatti – come riporta Gossip e Tv – le fa notare i peli sulla pancia, domandando come mai non avesse pensato di rimuoverli. “Questa domanda non riesco a concepirla; ognuno è libero di fare quello che vuole, non vedo la necessità di farli… Ci sono di più perchè il progesterone e tutta una serie di fattori ormonali sono aumentati, però non mi vergogno di questo…”. La compagna di Andrea Zelletta poi aggiunge: “Pensare di fare ceretta o lametta sulla pancia non mi passa per il cervello, ho paura e mi farebbe anche un po’ senso… La pelle sulla pancia è tiratissima e non ho voglia di stressarla ancora di più, ma non penso ci sia nulla di male”.











