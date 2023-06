Natalia Paragoni, scherzo ad Andrea Zelletta:”Mi si sono rotte le acque”/ L’ex tronista nel panico

Lo scherzo di Natalia Paragoni ad Andrea Zelletta: “Ero troppo curiosa di vedere la sua reazione”

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta a breve diventeranno genitori di una bambina. L’influencer e il dj si sono conosciuti all’interno dello studio di Uomini e Donne dove è sbocciato il loro amore. Natalia Paragoni è, infatti, al settimo mese di gravidanza e mentre la sua pancia cresce inizia ad avvicinarsi il momento del parto, che dovrebbe essere subito dopo l’estate. Intanto la giovane Paragoni si gode il suo pancione, non rinunciando comunque al suo lavoro, mantenendosi anzi molto attiva sotto quel profilo.

L’ultimo video che vede la coppia composta da Natalia Paragoni e Andrea Zelletta è uno scherzo che la modella ha fatto al compagno facendo finta che si fossero rotte le acque. La futura mamma ha posizionato lo smartphone in modo che potesse riprendere tutto e in maniera tale che il fidanzato non lo vedesse. Quindi, si è rovesciata una bottiglietta d’acqua nella parte bassa del vestito e con le mani ha massaggiato finché non ha formato una grossa chiazza. Natalia ha chiamato Andrea urlando: “Devi venire! Mi si sono rotte le acque”. Zelletta, che si stava facendo una doccia, è corso dalla compagna visibilmente nel panico, salvo poi capire che si trattava di uno scherzo. La didascalia del post ha recitato: “Ero troppo curiosa di vedere la sua reazione”.

Dopo aver pubblicato il video, Natalia Paragoni ha postato una storia su Instagram in cui si trovava con Andrea Zelletta e ha spiegato: “Quindi la sensazione di panico che hai avuto ti è servita giusto? Perciò la prossima volta che succede devi essere più sbrigativo. Le borse sono pronte, tu devi cercare il telefono e le chiavi”. Qualche giorno fa, invece, Natalia Paragoni, dopo aver lasciato una box aperta per le domande ai follower, sul proprio account ufficiale Instagram, ha confessato ad un’utente di avere molta paura del parto: “Sono una che vuole tenere tutto sotto controllo e non chiede mai aiuto“, ha scritto ammettendo che per lei quel momento potrebbe essere molto difficile. Poi ha aggiunto: “Quindi sarà una bella sfida per me stessa”.

In passato, Natalia, aveva ammesso di non aver cercato assiduamente questa gravidanza, di essere rimasta molto stupita quando ha scoperto di aspettare la sua bambina e aveva persino detto di non sentirsi pronta per la gravidanza. Natalia e Andrea si sono conosciuti nel 2019 sul set di Uomini e Donne ed è subito stato amore a prima vista. Inizialmente però, l’influencer era arrivata al programma per corteggiare un altro tronista ma ben presto i suoi interessi sono cambiati e si sono rivolti verso Zelletta.











