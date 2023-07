Natalia Paragoni sta per partorire?/ “Ho visto Andrea Zalletta chiedere di entrare in sala parto!”

Natalia Paragone, gravidanza al traguardo? La testimonianza di una fan

Se è vero che due indizi fanno una prova, allora per Natalia Paragoni potrebbe essere davvero oggi il grande giorno del parto. Dopo la gioia di una gravidanza vissuta per nove mesi – tra alti e bassi di umore e tenuta fisica – la compagna di Andrea Zalletta è ormai ad un passo dal momento più atteso; dare alla luce la loro primogenita. Le indiscrezioni sul fatto che possa essere oggi il giorno “giusto” sono spuntate questa mattina – come riporta Blogtivvu – sia tramite una testimonianza di una fan – raccontata da Deianira Marzano – sia tramite un eloquente contenuto postato sui social.

“Sono qui al Mangiagalli per una visita e ho appena visto il fidanzato di Natalia Paragoni che chiedeva di andare in sala parto“. Questo il messaggio ricevuto questa mattina da Deianira Marzano – come riporta BlogTivvu – e prontamente postato dall’esperta di gossip sui social. L’influencer ha dunque titolato: “A quanto pare la paragoni sta per partorire”. L’ex corteggiatrice potrebbe dunque essere pronta a condividere la meravigliosa gioia della nascita in compagnia del fidanzato Andrea Zelletta.

Sempre stando a quanto riporta il portale, la testimonianza della fan che ha scritto a Deinira Marzano questa mattina non sarebbe l’unico “indizio” sull’imminente parto di Natalia Paragoni. Poco dopo è intervenuto proprio Andrea Zelletta – prossimo neo-papà – che ha condiviso sui social una foto con tanto di didascalia che lasciano poco spazio alle interpretazioni. “Sei una leonessa amore mio, ci siamo quasi…”, è evidente dunque che la coppia nata a Uomini e Donne stia davvero per vedere finalmente il volto della loro primogenita.

Nella foto postata da Andrea Zelletta sui socia è presente anche Natalia Paragoni; l’ex corteggiatrice è distesa su un lettino della struttura sanitaria con un viso palesemente provato. Tutto lo sforzo fisico delle ultime ore di gravidanza sarà presto ricambiato dalla gioia più preziosa, il dono della vita. La coppia nata a Uomini e Donne potrebbe già oggi abbracciare la tenera creatura cresciuta nel grembo di Natalia Paragoni in questo viaggio di 9 mesi chiamato gravidanza.











