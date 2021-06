Natalia Titova, compagna Massimiliano Rosolino/ “Matrimonio? Le nozze le lasciamo agli altri”

Natalia Titova non ha di certo bisogno di presentazioni perché ancora prima di Massimiliano Rosolino (noto al grande pubblico del nuoto e delle grandi competizioni sportive), noi conoscevamo lei, la statuaria ballerina e insegnante in quel di Ballando con le stelle. La Titova è molto seguita nei suoi programmi in tv ma anche sui social dove non è molto attiva in realtà ma ama condividere quelli che sono i suoi progetti e proprio nelle scorse settimane è sui social che ha dovuto salutare il suo compagno, nonché padre dei suoi figli, perché in partenza per l’Honduras come inviato dell’Isola dei Famosi 2021. In realtà Ilary Blasi e i suoi avrebbero voluto lei ma il suo è stato un no categorico e solo a quel punto è nata l’idea di Rosolino inviato. L’unico amore di Natalia Titova, a parte i suoi figli, è la danza ma ha rinunciato un po’ anche a quella per via di alcuni problemi fisici o, come lei stessa ha svelato, “un problema al ginocchio , una osteomielite” con la quale è nata.

Proprio per questo i dottori le avevano vietato qualsiasi tipo di sport ma lei non è mai arresa e lavorando sodo è riuscita ad ottenere le proprie soddisfazioni. Anche in amore Natalia Titova è riuscita ad ottenere quello che ha sempre sognato, una famiglia, con Massimiliano Rosolino ma a quanto pare i due stanno lasciando il matrimonio come ultima cosa da fare. Molto spesso sono stati interpellati sulla questione e loro detti hanno confidato di “volerlo lasciare agli altri” e, in particolare, rilanciano: “Le nozze sono una cosa che fanno gli altri, noi ci inventeremo qualcosa di diverso”. Aspettiamo adesso questa cosa, magari adesso che Rosolino tornerà dall’Honduras.

