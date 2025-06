È uno dei volti legati indissolubilmente a Ballando con le stelle, quello di Natalia Titova, che è diventata famosissima ai tempi in cui era maestra e dove si è innamorata del suo compagno Massimiliano Rosolino con il quale ha costruito una bella famiglia. Quando se n’è andata, però, è stato un dolore per tutti i fan. Ma perché se n’è andata?

In un’intervista rilasciata al portale FanPage ha confessato di essersene andata “perché era il momento di intraprendere un’altra strada che non mi vedesse più nel ruolo di insegnante e ballerina”. Ha continuato dicendo che non è stato facile perché si è dovuta distaccare dalla sua famiglia televisiva per intraprendere un’altra strada in un mondo nuovo. Tornerebbe mai nel dancing show di Milly Carlucci? Si, ma come ballerina e non come giudice perché non ha intenzione di rubare il posto a nessuno.

Natalia Titova parla degli allievi di Amici: “Si può tornare a essere sconosciuti”

Ballando con le stelle ha regalato a Natalia Titova il successo televisivo, ma anche una storia d’amore importante con il campione di nuoto Massimiliano Rosolino, poi c’è stata una parentesi ad Amici di Maria De Filippi che le ha comunque dato le sue soddisfazioni.

La maestra di ballo ha sottolineato un problema evidente del talent show di Canale5: “Si diventa delle star in qualche mese, ma si può tornare a essere sconosciuti e questo crea grossi problemi ai ragazzi”. Certo, ci sono tantissimi personaggi usciti dalla scuola che sono ancora sulla cresta dell’onda, ma altrettanti che sono spariti della circolazione. Per quanto riguarda la sua storia d’amore nata in televisione la ballerina ha detto che il segreto della durata di una coppia è senza dubbio il divertimento: lei stessa si diverte insieme al suo compagno mentre lei è quella un po’ più inquadrata. E poi un altro segreto sembra essere quello di vedersi poco.