Natalia Titova, fidanzata Massimiliano Rosolino/ Ecco perché ha abbandonato Ballando

La ballerina e maestra di danza di Amici Natalia Titova conferma quest’anno la sua partecipazione a Una serata per Telethon su Rai 1 e, in particolare, al programma condotto da Antonella Clerici su Rai 1, Festa di Natale. La ballerina russa è stata recentemente intervistata da Caterina Balivo al programma La cassettiera di Vieni da me su Rai 1. Nella puntata a novembre ha raccontato molte cose personali ed in particolare ha ripercorso le tappe della decisione di abbandonare Ballando con le stelle e la sua carriera di ballerina professionista. Ha raccontato di avere sin dalla nascita un problema al ginocchio, l’osteomielite che aveva portato i medici a vietarle fin dalla nascita qualsiasi tipo di sport. La scelta di abbandonare Ballando con le stelle nello specifico è partita dall’idea di non voler peggiorare di fronte al pubblico che tanto l’ha amata e le ha dato la possibilità di arrivare fino a qui.

Natalia Titova, il problema di salute e le polemiche

Natalia Titova è intervenuta aspramente contro i giornali, colpevoli a suo dire di aver dipinto in modo esagerato il suo problema di salute. Dal suo profilo Instagram ha ringraziato Caterina Balivo ma ha anche voluto un po’ rassicurare i fan affermando che il problema che ha ce l’ha dalla nascita e ci convive benissimo nonostante non sempre sia facile. Ora Natalia Titova lavora a tempo pieno come maestra di danza ad Amici. Nel programma di Maria De Filippi si è creata una grande rivalità con la storica maestra di danza classica Alessandra Celentano.

