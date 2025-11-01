Natalia Titova malattia, cos'ha e come sta la moglie di Massimiliano Rosolino, aggiornamenti: "Fase critica" e sparisce dai social

Malattia Natalia Titova, di quale patologia soffre la moglie di Massimiliano Rosolino e come sta

Sabato scorso al termine della sua esibizione a Ballando con le stelle 2025, Filippo Magnini si è commosso fino alle lacrime pensando all’amico e collega Massimiliano Rosolino, inviato nella Sala delle Stelle, per un particolare periodo che sta attraversando, senza scendere nei dettaglio ha ammesso che sta attraversando una battaglia dura e che per questo vuole stargli vicino. Immediatamente in molti si sono chiesti cos’è successo a Massimiliano Rosolino e a cosa si riferisse il nuotatore.

Durante la puntata ci sono stati alcuni indizi che hanno chiarito a cosa, forse, si riferisse Filippo Magnini. Ivan Zazzaroni, storico giudice di Ballando con le stelle 2025 ha lasciato intendere che forse si riferiva alla malattia della moglie di Massimiliano Rosolino Natalia Titova che da anni combatte contro l’osteomielite che è una malattia delle note che si sviluppa a causa di un’infezione batterica. Di questa delicata situazione ne sono a conoscenza solo in pochi Milly Carlucci e tutto il cast di Ballando con le stelle ma i diretti interessati non hanno mai rivelato nulla in merito.



Come sta la moglie di Massimiliano Rosolino, Natalia Titova: fase critica e acuta

Un paio di giorno dopo le dichiarazioni di Filippo Magnini ricollegate alla malattia di Natalia Titova, moglie di Massimiliano Rosolino, Fanpage.it ha contattato fonti vicine alla produzione per fare chiarezza: “Natalia sta attraversando il momento più complicato della sua lunga battaglia contro l’osteomielite, un’infezione e infiammazione cronica delle ossa causata da un batterio. Una patologia che la accompagna da tempo, ma che ora sarebbe entrata in una fase critica.” Purtroppo di indizi ce n’era già in passato, Natalia non è più presente sui social network dal giugno 2025. La sua ultima apparizione pubblica risale a Sognando Ballando con le stelle e allo speciale andato in scena al Circolo degli Ufficiali di Torino. Massimiliano e Natalia stanno insieme da vent’anni ed hanno due figlie: Sofia Nicole e Vittoria Sidney, 14 e 12 anni, di recente si era anche parlato di una presunta crisi tra i due ma in realtà la verità è completamente diversa ed il silenzio sui social è dovuto alle condizioni di salute della ballerina di orgine russe per anni volto dello show del sabato sera di Rai1.