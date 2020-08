Natalia Titova, sfogo sull’addio a Ballando con le stelle/ “Per motivi di salute? No”

Solo qualche anno fa Natalia Titova chiudeva definitivamente la sua lunga avventura a Ballando con le stelle. Un addio sicuramente non facile che è stato additato ad un problema di salute che l’insegnante di danza avrebbe avuto e che l’avrebbe costretta a fermarsi. Poi, poco tempo dopo, la Titova è però apparsa ad Amici di Maria De Filippi nelle vesti di insegnante di latino. Infine era arrivata la smentita in merito ai presunti problemi di salute. Eppure in una recente intervista al settimanale Nuovo, si è tornato a parlare dell’addio a Ballando dovuto a problemi di salute, tanto che la Titova ha deciso di scrivere un lungo post su Instagram per smentire ancora una volta questa falsa informazione. Dopo aver ringraziato il giornalista che l’ha intervistata, ha comunque fatto intendere che quelle sulla salute non fossero sue parole.

Natalia Titova e l’addio a Ballando: “Ecco perché ho lasciato lo show”

‘Leggo queste “mie” parole’, ha scritto Natalia Titova, virgolettando volutamente il ‘mie’. Così ha riportato le dichiarazioni del settimanale: “Sì, Ballando è stata una esperienza incredibile: che dolore interromperla per motivi di salute. Sapevo di aver dato tutto e che da lì in poi non avrei più potuto mantenere gli stessi livelli”. A questo punto ha chiarito: “Lo ripeto nuovamente, perché in tanti in passato vi siete preoccupati per la mia salute: sto benissimo e non ho mai detto di aver interrotto Ballando per motivi di salute!!!” La maestra ha infine concluso, ribadendo: “Ho lasciato Ballando a malincuore perché ero convinta che non avrei potuto fare di meglio di quello che avevo fatto. Ho fatto quella scelta unicamente per il grande rispetto che ho per il programma e per Milly, non per una questione di salute.”





