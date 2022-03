Natalia Titova si commuove per la guerra Russia-Ucraina/ “Le persone soffrono e…”

«Scusate»: così Natalia Titova a Oggi è un altro giorno dopo aver ballato con Samuel Peron. La celebre ballerina russa oggi ha fatto ritorno nel salotto di Serena Bortone dopo qualche giorno di assenza e non sono mancati i momenti commoventi. L’ex star di Ballando con le stelle ha rivelato di essere rimasta lontana dal piccolo schermo per alcuni motivi personali: «Mia madre è a Mosca. Non ci diciamo mai niente. Ho scoperto qualche giorno fa che mio padre ha avuto un infarto».

Con la voce rotta dall’emozione, Natalia Titova ha spiegato sulla crisi in Ucraina: «Ho visto alcune immagini di quando evacuavano i bambini, di genitori che lasciavano andare i figli a bordo di un pullman, senza sapere se li avrebbero mai rivisto. Vivo male pensandoci. Queste persone stanno soffrendo tanto». Poi ha evidenziato: «Ho sentito mia madre, riusciamo a sentirci, ma non posso andare. Ci sono tante persone che stanno peggio di me».

NATALIA TITOVA, IL RITORNO A OGGI È UN ALTRO GIORNO

Negli ultimi giorni si è parlato molto dell’assenza di Natalia Titova a Oggi è un altro giorno e molti utenti dei social network hanno ipotizzato un legame con la guerra tra Russia e Ucraina. Purtroppo, come confermato dalla diretta interessata, dietro questa assenza si celavano motivi personali. La stessa ballerina aveva precisato ai microfoni di Libero: «La mia assenza è legata a motivi personali: nessuno mi ha rimosso, semplicemente non riuscivo a essere in trasmissione per via di impegni privati. Tornerò prestissimo». E ancora: «Non penso proprio che il problema sia la mia origine russa: ormai sono 26 anni che vivo qui in Italia, sono molto più italiana che russa». La commozione vissuta a Oggi è un altro giorno ha emozionato il popolo dei social e tanti hanno voluto fare un plauso all’umanità dell’artista russa…

