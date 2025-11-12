Natalia Titova è riapparsa sui social dopo mesi di assenza con un video in cui balla dopo le parole allarmanti di Filippo Magnini a Ballando con le stelle

“Sorride sempre ma combatte una battaglia che nessuno sa”: sono bastate queste parole di Filippo Magnini in diretta su Rai 1, a Ballando con le stelle 2025, sull’amico Massimiliano Rosolino per far scoppiare un vero e proprio caso. Le parole dello sportivo hanno infatti scatenato l’allarme e acceso i riflettori sulla moglie di Rosolino: Natalia Titova. Molti hanno notato l’assenza della ballerina sui social, dove l’ultima apparizione risale a giugno.

La frase di Magnini ha dunque portato molti a pensare che il momento difficile di Rosolino dipendesse proprio dalla salute della moglie. Natalia Titova è infatti affetta da osteomielite, un’infezione e infiammazione cronica delle ossa che nasce a causa di un batterio. Eppure, in queste settimane, non c’è stata alcuna risposta dai diretti interessati sulla questione, almeno fino a ieri.

Natalia Titova torna sui social con un video in cui balla dopo le parole allarmanti di Filippo Magnini a Ballando con le stelle

Nella giornata dell’11 novembre, Massimiliano Rosolino ha pubblicato un video su Instagram, attraverso le sue storie, in cui è finalmente riapparsa la moglie Natalia Titova. La ballerina si è mostrata più che energica, intenta a scatenarsi in ciò che più ama fare: ballare. “Come smaltire il pranzo!”, è la frase ironica che Rosolino ha accompagnato al video di Natalia, un filmato in cui lei si mostra sorridente e serena, nonostante il momento sicuramente difficile che sta affrontando.

Un modo per rispondere anche a coloro che si stanno chiedendo come sta e mostrare che nulla riesce ad abbatterla e a spegnere la sua grande passione per la danza.