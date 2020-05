Natalia Titova, Sofia, Vittoria/ Chi sono? Compagna e figlie di Massimiliano Rosolino

Pubblicità

“Una storia d’amore bellissima ma basta figli!”, con queste parole Natalia Titova ha chiuso il capitolo sul possibile terzo figlio in arrivo dal suo rapporto con Massimiliano Rosolino. A quanto pare il re del nuoto è un bambinone che ama giocare con le sue figlie e che non si tira indietro quando c’è da far confusione (“Vale quanto due bambini”) ed è per questo che la bella ballerina e maestra di latino americano ha deciso di chiudere qua il discorso figlio anche se lui vorrebbe avere un maschietto. Dal rapporto con Natalia Titova, Massimiliano Rosolino ha avuto Sofia Nicole, nata nel 2011, e Vittoria Sidney, nata nel 2013. Adesso il nuotatore è in inferiorità numerica e oggi alzerà il velo sulla sua vita privata ospite da Caterina Balivo a Vieni da Me, anche la moglie ospite aveva spiegato: “Tra me e Massimiliano c’è stata fin da subito una certa sintonia. A casa lui è un bambino, gioca molto con le nostre figlie. A volte cerca però di essere autoritario. Terzo figlio? Per ora basta, Massimiliano vale come due bambini”.

MASSIMILIANO ROSOLINO NON HA MAI DETTO TI AMO A NATALIA TITOVA

I due si sono conosciuti e innamorati grazie al ballo e Ballando con le stelle (erano l’anno 2006), passione che li tiene ancora insieme visto che il bel biondino non ha voluto mai smettere dalla sua partecipazione al programma. Quello che manca a Natalia Titova e Massimiliano Rosolino è il matrimonio ma su quello che ci sono ancora dei punti interrogati: “Non ci siamo detti ‘ti amo’, è stata più una questione di sguardi, di voler stare insieme. Non le ho detto mai ‘ti amo’. Il mio messaggio d’amore sono state le nostre bambine, non bisogna pesare parole”. Oggi dirà qualcosa di diverso a Vieni da Me?



