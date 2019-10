Natalie Imbruglia ha partorito: nato Max Valentine/ Prima volta mamma a 44 anni

Natalie Imbruglia è diventata per la prima volta mamma a 44 anni. La cantante e attrice australiana che la scorsa estate ha raccontato di essere ricorsa alla fecondazione assistita per realizzare il sogno di avere un figlio, ha finalmente potuto abbracciare il suo bambino. E’ nato, infatti, Max Valentin ed è il primo figlio di Natalie Imbruglia che realizza il sogno di diventare mamma a 44 anni. Ad annunciare la nascita del piccolo è stata proprio l’artista su Instagram. “Benvenuto al mondo.. Max Valentine Imbruglia Il mio cuore sta scoppiando #myboy“, scrive la neomamma condividendo la sua felicità con i fans che, in questi mesi, hanno visto il pancione crescere. Le tenere parole di mamma Natalie sono accompagnate da una foto che ritrae la manina di Max che stringe il dito della Imbruglia. Nessun dettaglio, invece, sul viso del neonato che la Imbruglia preferisce non mostrare.

NATALIE IMBRUGLIA MAMMA CON LA FECONDAZIONE ASSISTITA: NATO MAX VALENTIN

Single da un po’ di tempo, Natalie Imbruglia è diventata mamma “grazie alla fecondazione in vitro e a un donatore di sperma” come ha rivelato lei stessa nel post con cui ha annunciato la gravidanza. «Per quelli di voi che mi conoscono, l’ho voluto da molto tempo e sono fortunata che sia stato possibile con l’aiuto della FIV (fecondazione in vitro, ndr) e un donatore di sperma. Non dirò nulla di più su questo pubblicamente. Sono così emozionata per questa prossima avventura…», ha scritto su Instagram pochi mesi fa. Oggi, il sogno di avere un figlio si è realizzato e per lei sono davvero tanti i messaggi di auguri da parte di fans e colleghi. «Congratulazioni. Benvenuto al mondo Max» ha scritto Anastasia che ha poi scritto una dedica speciale alla Imbruglia – «Sei una mamma rock».





