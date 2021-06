Natalie Imbruglia, video Build it better/ Nuovo album, ma “ho avuto blocco scrittore”

Natalie Imbruglia ha pubblicato il singolo “Build It Better” e ha anche annunciato l’arrivo del suo sesto album, intitolato “Firebird“, disponibile dal 24 settembre. L’ultimo lavoro discografico della cantante australiana risale al 2015, quando pubblicò “Male”, una raccolta di cover esclusivamente di artisti e gruppi maschili.

In questi sei anni passati, l’unico brano pubblicato è stato quello appena uscito (Build It Better), il quale è stato descritto dalla stessa Natalie accennando ad alcuni momenti che ha dovuto affrontare nella vita, specialmente iniziando questo nuovo disco e diventando mamma: “Arrendersi al caos e vedere cosa c’è dall’altra parte è una buona lezione di vita. Lasciare che qualcosa vada in frantumi e accettarlo è qualcosa che ho dovuto fare. Sono davvero entusiasta della canzone”. Il videoclip ufficiale, inoltre, è già disponibile su YouTube e rappresenta, a detta dell’artista, un divertimento totale per evadere dalla realtà: “Il mondo ne ha bisogno in questo momento”.

Natalie Imbruglia: “Ho avuto il blocco dello scrittore”

Natalie Imbruglia, parlando del nuovo disco che arriverà a settembre, ha detto: “Realizzare questo album è stata un’esperienza così profonda e soddisfacente. Ho attraversato un lungo periodo di quello che essenzialmente era il blocco dello scrittore. A volte mi sembrava difficile immaginare di riuscire ad arrivare a questo punto. Prima della pandemia ho iniziato a scrivere questo album a Londra e poco dopo mi sono diretta a Nashville per delle sessioni di scrittura. Con nuovi collaboratori, ho iniziato a prendere confidenza, a ritrovare la mia voce e creare un suono e uno stile che mi sembravano autentici. E’ stato un tale privilegio lavorare con una tale schiera di talenti su ‘Firebird’. Non vedo l’ora che le persone lo ascoltino, finalmente”.

All’interno sono contenute quattordici tracce: Built It Better, Nothing Missing, What It Feels Like, On My Way, Maybe It’s Great, Just Like Old Times, When You Love Too Much, Not Sorry, Human Touch, Change Of Heart, Invisible Things, Dive To The Deep, River, Firebird.





