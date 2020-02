Natalie Portman, femminismo agli Oscar/ “Nomination per la regia? Tutti uomini…”

Natalie Portman, attrice israeliana naturalizzata statunitense, non ha mai saputo (e voluto) tenere nascosto agli altri il suo pensiero, qualunque fosse l’argomento in questione. Così, la trentottenne è intervenuta alla cerimonia degli Oscar di domenica a Hollywood con un outfit che ha subito acceso la polemica; infatti, sopra un elegante abito color nero e oro, Portman ha indossato un mantello nero, su cui sono stati ricamati in oro tutti i nomi delle registe escluse dalle nomination, che, esattamente come nel 2018, hanno coinvolto soltanto registi uomini: Martin Scorsese per “The Irishman”, Todd Phillips per “Joker”, Sam Mendes per “1917”, Quentin Tarantino per “Once Upon a Time in Hollywood” e Bong Joon-ho per “Parasite”. Sono davvero questi i lungometraggi migliori? Davvero non ce n’era nessuno al femminile che potesse meritare di contendere l’oscar ai colleghi maschi? Natalie Portman non ha dubbi: “Con questo mantello voglio portare sul red carpet le donne alle quali non è stata riconosciuta la qualità del loro incredibile lavoro”, ha asserito ai microfoni del “Los Angeles Times”. I nomi presenti sul mantello? Lorene Scafaria, regista di “Hustlers”; Lulu Wang (“L’addio”); Greta Gerwig (“Little Women”); Marielle Heller (“A Beautiful Day in the Neighborhood”), Mati Diop (“Atlantics”), Melina Matsoukas (“Queen & Slim”), Alma Har’el (“Honey Boy”) e Céline Sciamma (“Portrait of a Lady on Fire”). Natalie Portman e il suo mantello: un argomento di cui si parlerà a lungo.

