In Italia si lavora più che in passato. L’occupazione è ai massimi storici, la disoccupazione ai minimi. Sono dati reali, non solo propaganda. È un segnale positivo, che va riconosciuto e valorizzato. Allo stesso tempo, però, è evidente che non basta. A molti questa crescita non ha portato maggiore serenità, e per tanti il lavoro continua a non essere quel trampolino verso una vita piena, stabile, progettuale.

Straordinari infermieri/ Imposta agevolata al 5%: non per tutti i "sanitari"

In questa tensione tra numeri incoraggianti e fatiche quotidiane si inserisce un nodo centrale: il rapporto tra lavoro e natalità. Oggi chi ha un impiego non sempre ha le condizioni per costruire una famiglia, per mettere al mondo un figlio, per immaginarsi un futuro nel proprio Paese. La questione non è nuova, ma è urgente.

NON SOLO DECLINO.../ Fortis: il Pil pro capite dell'Italia ha raggiunto la Francia e superato Giappone e Uk

Il lavoro deve essere dignitoso per tutti

Negli ultimi anni sono stati fatti interventi concreti: il bonus da 80 euro, poi stabilizzato; la riduzione dell’Irpef; l’introduzione dell’Assegno unico. Oggi chi guadagna meno di 15.000 euro l’anno ha una tassazione molto bassa. Tuttavia, chi percepisce 50.000 euro lordi – e non può certo considerarsi “ricco” – sostiene ancora un carico fiscale elevato.

Se guardiamo il quadro economico in prospettiva, dal 2008 a oggi l’Italia ha vissuto una lunga stagnazione. I salari si sono fermati, il potere d’acquisto si è eroso. Eppure, nel post-Covid il mercato del lavoro ha tenuto e abbiamo registrato il più alto tasso di occupazione di sempre. È un dato che non può essere ignorato. Sarebbe un errore concentrarsi solo su ciò che manca, senza riconoscere anche ciò che è stato fatto.

Riforma pensioni 2025/ Le critiche al Governo per i tagli in arrivo (ultime notizie 23 maggio)

Fare figli oggi è difficile, e l’Italia lo conferma

Il problema della natalità non riguarda solo l’Italia, ma nel nostro Paese assume contorni particolarmente gravi. Nel 2022 il tasso di natalità è stato tra i più bassi d’Europa (6,7 per mille). Al contrario, la Francia ha dimostrato che politiche integrate e continuative – sostegni economici, servizi per l’infanzia, congedi accessibili – possono produrre effetti positivi: oggi registra un tasso di fertilità di 1,62 figli per donna, superiore alla media europea.

In Italia, nonostante alcuni progressi, prevale ancora un senso diffuso di solitudine. Fare figli è percepito come un lusso, una scommessa rischiosa. Eppure, se vogliamo davvero contrastare il declino demografico, non possiamo più affidarci a interventi una tantum. Serve costruire un ecosistema favorevole alla vita.

Cosa possiamo fare: senza bacchette magiche, partendo da ciò che c’è

Non è semplice, e guai a farla facile. Ma alcune strade esistono, e meritano di essere esplorate.

1) Conciliare davvero lavoro e genitorialità.

Lo smart working, per esempio, ha rappresentato una svolta per molte persone. Ha permesso di bilanciare tempi di vita e lavoro, ridurre i costi e aumentare l’autonomia. In alcune aziende si sta tornando indietro, ma è bene fare attenzione: se ben regolato, questo strumento può essere un grande alleato delle famiglie, soprattutto per le madri.

2) Rafforzare i servizi e i tempi.

Asili nido accessibili, congedi parentali sostenibili, una cultura aziendale che non penalizzi chi ha figli. Sembra ovvio, ma non lo è. Senza questi elementi, la scelta di diventare genitori resta fragile, appesa a troppe variabili.

3) Rendere la contrattazione più chiara e coerente.

Oggi esistono oltre mille contratti collettivi. Al 31 dicembre 2024, risultano depositati presso il Cnel 1.037 Ccnl per il settore pubblico e privato. Questa complessità, se da un lato risponde a esigenze specifiche, dall’altro rende il sistema meno leggibile e potenzialmente meno equo. Un’eccessiva personalizzazione può indebolire la percezione del bene comune, rendere opache le tutele, disorientare. È legittimo chiedersi: questa frammentazione aiuta davvero i lavoratori e garantisce equilibrio nelle retribuzioni?

4) Integrare chi viene da fuori.

Con meno nascite, sarà inevitabile aprirsi a chi sceglie di vivere e lavorare in Italia. Non solo per necessità funzionale, ma come scelta di cittadinanza. La sfida è creare un contesto in cui chi arriva si senta parte della comunità, voglia restare, fare famiglia, contribuire al futuro del Paese come chi è nato qui.

5) Pensare anche alle imprese, soprattutto le più piccole.

L’Italia è fatta di microimprese: oltre il 90% ha meno di dieci dipendenti, con una media di appena due. Se vogliamo che il lavoro sostenga davvero la famiglia, dobbiamo coinvolgere anche il tessuto imprenditoriale delle Pmi. Servono strumenti semplici, accessibili, che permettano anche ai piccoli di supportare chi ha figli. Altrimenti rischiamo di chiedere troppo a chi ha pochi margini.

Viviamo in un tempo che cambia in fretta: il lavoro, le competenze, la vita quotidiana. Servono attenzione, capacità di adattamento e politiche che guardino lontano. Servono progetti che aiutino le persone a scegliere, anche di diventare genitori. È una sfida complessa, ma vale la pena continuare a parlarne.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI