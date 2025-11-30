Alla quinta edizione degli Stati Generali della Natalità è stato ribadito un obiettivo che sarebbe importante: 500mila nascite l'anno nel nostro Paese

Si è conclusa venerdì la quinta edizione degli Stati Generali della Natalità, il più importante evento nazionale sul tema, dal provocatorio titolo Cambiare Paese o cambiare il Paese?.

Dopo la presenza negli anni passati di Papa Francesco, di due presidenti del Consiglio (Draghi e Meloni), di alcuni Ministri e dei leader politici di tutti i partiti, quest’anno la due giorni ha visto come ospite principale il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha introdotto l’evento definendo la natalità un “tema vitale per il nostro Paese e per l’intero continente europeo”.

Una presenza, quella del capo dello Stato, che testimonia la rilevanza della natalità e la sua importanza per la tenuta del sistema Paese, non solo per il tempo presente ma anche per quanto riguarda il domani.

L’intervento del Presidente smarca, come se ce ne fosse ancora bisogno, la natalità e la crisi demografica dall’appartenenza politica e partitica; non è un tema identitario, ma una vera emergenza che richiede l’apporto di tutte le forze politiche, di maggioranza e di opposizione: l’esperienza dell’Assegno unico testimonia che si può lavorare insieme, per il bene del Paese. Un Paese che, costantemente più povero di nascite e con sempre più emigrazione verso l’estero, difficilmente potrà avere un futuro.

Per questo è necessario cambiare, agevolando il desiderio dei giovani nel costruire una famiglia e nel fare figli, come recentemente emerso da uno studio dell’Istat: nonostante tale speranza nel futuro, i giovani si scontrano poi con una realtà che non permette loro di realizzare i propri desideri.

Questo è il meccanismo da cambiare, rimuovendo gli ostacoli economici e lavorativi (in particolar modo per quanto riguarda la questione salariale, il lavoro femminile, soprattutto per quanto riguarda le mamme): come spesso viene ricordato, è libero di non fare figli chi i figli non li vuole, ma non è libero di farli chi li vorrebbe.

Certamente ci potranno essere dibattiti sulla natura delle risorse da impiegare, ma il primo punto, come ha ricordato Gigi De Palo, presidente della Fondazione per la Natalità, organizzatrice dell’evento, è porsi un obiettivo. Nelle scorse edizioni questo era stato indicato come 500mila nuove nascite all’anno entro pochi anni: un numero ancora raggiungibile, a patto di creare misure che inizino a invertire la rotta, a cominciare da una tassazione veramente equa, che tenga conto del numero di figli all’interno di un nucleo familiare e non solo del reddito salariale percepito.

Serve tempo perché gli indicatori demografici possano risalire in modo significativo, ma è vitale, almeno come primo passo, fermare l’emorragia odierna e risalire a quota 500mila.

La testimonianza che serva cambiare il Paese è fornita anche dai numeri: il tasso di natalità è quello più basso di sempre (1,18 figli per donna). Non solo, i dati riguardanti l’emigrazione indicano che nel 2024 i residenti stranieri in Italia per la prima volta sono stati superati dal numero di italiani all’estero per circa un milione di persone. Dal 2006 gli emigrati italiani sono in totale un milione e 600mila, con un saldo migratorio di -817mila: dunque la scelta dell’opzione “cambiare Paese” ha aggravato, e continuerà ad aggravare, la denatalità.

È necessario dunque un cambiamento nel Paese che fermi l’emigrazione: in particolare è aumentato il numero di giovani tra i 25 e i 34 anni che emigrano verso altri Paesi, portando con sé non solo la formazione e la capacità d’innovazione (i “cervelli in fuga”), ma anche le proprie nuove famiglie.

Per quanto riguarda invece l’immigrazione, dal palco si è evidenziato la necessità di una via italiana al governo del fenomeno e dello Ius familiae, una proposta non ideologica e intelligente per un’integrazione vera delle famiglie che entrano in Italia.

Inoltre durante gli Stati Generali si è nuovamente parlato dell’Agenzia per la Natalità, una realtà che nasce per riunire le forze migliori del Paese per cercare e proporre soluzioni ponendosi a disposizione dei Governi e delle amministrazioni. Di analisi ne sono state fatte tante, ma ancora non si vedono soluzioni. L’Agenzia per la Natalità serve proprio per questo, senza essere un ulteriore costo per il Paese, né una nuova, inutile, sovrastruttura.

Questa edizione degli Stati Generali, che ha ospitato il sindaco di Roma nella seconda giornata, ha visto tra i relatori i Presidenti di Inail, Inps e Istat, seguiti dai rappresentati delle realtà aziendali e imprenditoriali, decisive nella vita delle famiglie grazie a politiche di welfare family friendly, che consentano una work life balance sempre più bilanciata.

Non sono mancate ovviamente anche le madri, che hanno testimoniato la bellezza della maternità insieme alle difficoltà incontrare in un mondo del lavoro ostile alla genitorialità.

Tanti protagonisti e molti interventi: gli Stati Generali, come sempre, si sono messi a servizio per cambiare il Paese. Perché in fondo, chi vuole davvero cambiare Paese?

