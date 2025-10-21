Secondo gli ultimi dati dell'Istat la natalità è diminuita ulteriormente nel 2024: i nuovi nati sono meno di 370mila e il trend continua anche nel 2025

Sono stati pubblicati in queste ore dall’ISTAT i dati relativi alla natalità nel nostro paese che – per l’ennesima volta consecutiva dal 2008 a questa parte – testimoniano un calo nel numero di nuovi nati e segnano il record storico (ovviamente negativo) dal punto di vista della fertilità: numeri riferiti – spiega l’Istituto – al 2024 ma con l’anno in corso che nei suoi primi mesi sembra confermare ulteriormente la tendenza in calo della natalità; in un certo senso – ma ci torneremo dopo – aggravandola ulteriormente.

Partendo dai dati del 2024, secondo l’Istat la natalità – ovviamente rapportata al 2023 – è calata del 2,6% per un totale di 369mila e 944 nuovi nati, ovvero 9.946 in meno: un dato del tutto in linea con gli anni precedenti (tra il 2008 e il 2023 la media parla del 2,7% di nati in meno), ma che cale fino al 35,8% in meno se si considera la serie storica dal record segnato nel 2008; mentre guardando propriamente al tasso della natalità il dato parla di 6,3 nati per mille residenti.

A livello nazionale, il calo della natalità sembra essere diffuso tra Nord e Sud ma con tendenze leggermente differenti se si guarda ai primi o ai secondi figli: infatti se i primi nati sono diminuiti in media del 2,7% il picco assoluto riguarda il Sud del paese con un calo di addirittura il 4,3 per cento; mentre il calo dei secondi nati è pari al 2,9% nuovamente in misura maggiore nel Sud (torna il calo del 4,3%) e quelli di ordine successivo – terzi, quarti e così via – sono diminuiti dall’1,5 per cento.

La fecondità segna nel 2024 il record negativo: i dati dell’Istat sulla natalità

In questo contesto di – purtroppo – chiaro calo della natalità, non stupirà particolarmente che anche la fecondità ha toccato il livelli minimo nella storia delle rilevazioni: infatti, lo scorso anno il numero di figli per donna era pari ad alle 1,18 con una diminuzione di 0,02 rispetto all’anno precedente e di 0,01 rispetto a quell’1,19 che si registrò nel 1995 e che rappresentava il precedente record negativo registrato dall’ISTAT.

Qui sorprende – ma neanche tanto – che la fecondità sia nettamente minore se si guarda alle sole donne italiane rispetto alle straniere con il primo dato che scende fino a 1,11 e il secondo che si attesa addirittura a 1,79: differentemente dal dato sulla natalità, qui il dato peggiore riguarda il Centro del nostro ben paese con appena 1,11 figli per donna, rispetto al Nord che si attesa a 1,19 (in linea con la media nazionale) e al Sud che fa registrare il dato migliore, ovvero 1,20 figli per donna.

I trend sulla natalità del 2025: secondo l’Istat il calo non si è arrestato tra gennaio e luglio

Come anticipavamo in apertura, però, se nel 2024 la natalità è diminuita ulteriormente, i dati provvisori relativi ai primi sette mesi del 2025 non sembrano essere affatto migliori: infatti, tra gennaio e luglio secondo l’Istat sono nati pochi meno di 198mila bambini (precisamente 197.956) con un calo di addirittura il 6,3% rispetto al medesimo periodo del 2024 e con un tasso di natalità pari a 3,4 bimbi per mille abitanti.

In tal senso va – tuttavia – precisato che anche se il calo del 6,3 per cento potrebbe spaventare, rappresenta un dato che si era già visto anche in alcune precedenti rilevazioni, come nel 2016 che – rispetto al 2015 – si registrò un calo del 6,2 per cento; mentre anche in questo caso – esattamente come per la fecondità di cui parlavamo poche righe fa – è il Centro (-7,8%) a far registrare l’inflessione maggiore rispetto al Mezzogiorno (-7,2%) e al Nord (-5%).