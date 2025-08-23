Al Meeting di Rimini si parla oggi di sostegno alla natalità, che non passa solo da sussidi o bonus per i figli

Al Meeting di Rimini oggi si parlerà di sostegno alla natalità, un tema importante in un Paese come l’Italia dove il saldo demografico continua a essere negativo. Tra i relatori dell’incontro delle ore 13:00 in Sala Conai A4 ci sarà anche Matteo Rizzolli, Professore di Politica economica alla Lumsa, che anzitutto ricorda come, nonostante la loro importanza, spesso «le politiche della famiglia restino un tema frainteso o lasciato ai margini del dibattito pubblico. Per prima cosa occorre, quindi, fare chiarezza su cosa si intenda con “politiche familiari”».

POWELL A JACKSON HOLE/ L'apertura sul taglio dei tassi fa festeggiare i mercati

Da dove si può partire?

La sociologa Chiara Saraceno ha fatto una distinzione in base ai diversi approcci adottati dai principali Paesi europei. In Francia, esiste una politica esplicita per le famiglie: demografia, sostegno economico ai figli, parità fra i sessi, trasferimenti monetari e servizi per l’infanzia. Nei Paesi scandinavi, invece, le politiche non sono etichettate come “familiari”, ma puntano a garantire diritti universali, conciliazione famiglia-lavoro, servizi pubblici e uguaglianza di genere.

SPY FINANZA/ La realtà scomoda per l'Ue dietro la finta guerra tra Usa e Cina

Nei Paesi germanofoni prevale l’idea di sussidiarietà, quindi lo Stato interviene come supporto, con strumenti fiscali e servizi all’infanzia, ma la responsabilità principale resta alle famiglie. In quelli anglosassoni, di tradizione liberale, la famiglia è considerata parte della sfera privata, pertanto le politiche sociali intervengono solo nei casi di bisogno, con un reddito minimo garantito.

E per quanto riguarda l’Italia?

Come negli altri Paesi del Sud Europa, quali Spagna e Portogallo, non esiste una politica familiare organica: gli interventi sono frammentati, i servizi pubblici carenti e molto è lasciato alla solidarietà familiare e parentale.

WELFARE & PENSIONI/ Fava (Inps): serve una strategia Ue per la sfida demografica, ecco il nostro piano

Quale approccio funziona davvero in termini di natalità?

Se guardiamo ai dati più recenti (2023), la Francia registra un tasso di fertilità di circa 1,66 figli per donna; nei Paesi scandinavi si va dall’1,45 della Svezia all’1,26 della Finlandia; la Germania è a 1,39; il Regno Unito a 1,55, la Spagna a 1,45, l’Italia a 1,21 e il Portogallo a 1,12. La differenza tra un tasso di 1,6 e uno di 1,2 è tutt’altro che trascurabile: nel primo caso, infatti, la popolazione dimezza in circa 80 anni, nel secondo in meno di 40. Tuttavia, c’è un dato che colpisce.

Quale?

Non vi sono più grandi scarti di “performance” tra i modelli tradizionalmente citati come virtuosi, per esempio quello scandinavo, e quelli storicamente considerati più fragili, come quelli dell’Europa mediterranea. Ciò che colpisce non è solo la differenza tra Paesi, ma il crollo repentino anche in quelli che tradizionalmente erano considerati modelli virtuosi.

Se neppure i sistemi con politiche familiari esplicite e più generose riescono più a contenere il declino demografico, che cosa sta accadendo?

Quasi tutti gli interventi mirano a ridurre i costi economici e pratici del fare figli, ma evitano accuratamente di affrontare la questione “famiglia”. Parlare di figli, infatti, è politicamente meno divisivo che parlare di legami familiari e di matrimonio. In alcuni ambienti, la famiglia non è solo un tema scomodo, ma è vista come il problema. Il giornalista Massimo Calvi di Avvenire ha definito “antifa”, antifamiglia, coloro che interpretano le politiche familiari unicamente come strumenti per alleviare il disagio e la povertà che nascono in famiglia. Questa prospettiva – evidente nelle politiche anglosassoni ma, in fondo, anche nel modello italiano – finisce per ridurre la famiglia a un contesto di fragilità da correggere. Eppure i dati sociali raccontano altro.

Che cosa dicono?

Che è nelle famiglie forti e stabili che si trovano i maggiori spazi di resilienza, fecondità e felicità. Dove la famiglia è patologicamente fragile si annidano povertà e disagio; dove è sana, essa rappresenta il motore dello sviluppo umano. Occorre quindi un cambio di prospettiva. Parlare di natalità significa parlare di futuro, e il futuro non si costruisce senza famiglie. È tempo di politiche coraggiose che favoriscano la formazione di famiglie giovani e stabili, legate da vincoli solidi, anche attraverso il matrimonio.

Concretamente cosa andrebbe fatto per andare in questa direzione?

Un primo passo potrebbe essere una revisione sistematica delle leggi che ostacolano o disincentivano il matrimonio, sul modello della legge annuale per la concorrenza che passa in rassegna le norme anti-competitive. Un secondo strumento potrebbe essere la valutazione di impatto familiare. Da alcuni anni, anche su impulso dell’Ue, è stata introdotta la Valutazione di impatto generazionale (Vig) per misurare l’effetto delle politiche sulle nuove generazioni. Occorre utilizzarla in modo sistematico per favorire la costruzione di famiglie e sostenere la scelta dei giovani di sposarsi e avere figli.

Infine, bisogna rimettere mano al diritto civile, alle politiche fiscali, alle stesse regole elettorali con uno sguardo familiare. La natalità, infatti, non riparte solo con sussidi o bonus una tantum, ma quando lo Stato riconosce la famiglia come cellula vitale della società e la mette davvero al centro delle sue politiche.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI