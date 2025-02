A Milano si sta cercando Nataly, una 40enne sudamericana e Storie Italiane ha parlato con uno dei due portieri dello stabile dove vive la donna sparita: “Avevano avuto un battibecco, lei e il fidanzato,, io l’ultima volta che l’ho vista era il 23 gennaio, poi sembra che sia rientrata il 24 sera ma io ho fatto il mattino e c’era il mio collega, ma l’ultimo avvistamento era il 23 mattino alle 8, quando è uscita per andare a lavoro. Il compagno sembrava turbato, non sappiamo se hanno discusso, comunque ai nostri occhi sono due lavoratori”.

Storie Italiane ha parlato anche con un’amica di Nataly, che si dice molto spaventata: “Dal 24 non risponde ai messaggi, io l’ho chiamata ma era spento il suo telefono, è strano che lei parta così, lasci tutto, senza dire nulla. Ogni tanto ci incontravamo, facevamo l’aperitivo, è una ragazza molto allegra, solare, sorride sempre. Era quasi sempre da sola quando usciva, a volte faceva i viaggi da sola, non metteva foto con lui sui social. Perchè lui ha aspettato una settimana per denunciare? Ti svegli di notte e non la trovi, non ti viene di chiamarla? Mi auguro che lei stia bene, le dico solo di mandare un messaggio a sua mamma per farle capire che sta bene, si faccia sentire così ci mettiamo l’anima in pace”.

SCOMPARSA DI NATALY, UN MISTERO CHE DURA DA 13 GIORNI

Il mistero comincia nella notte fra il 24 e il 25 di gennaio quando Pablo, fidanzato di Nataly, ha raccontato nella denuncia di scomparsa di essere rientrato a casa a lavoro, per poi mettersi sul divano. Un’oretta dopo è arrivata anche lei, poi si sono addormentati, poi alle 4:00 di notte lui si sveglia.

“Nataly fino alle 00:36 minuti scambia messaggi con un’amica – dice Edoardo Lucarelli, inviato di Storie Italiane – poi lui si sveglia e non la trova più, mancano delle valigie, dei documenti e il telefono che risulta staccato. Che fine ha fatto Nataly? Una risposta potrebbero darla le telecamere presenti qui, il problema è che i carabinieri le hanno visionate e Nathaly non sembra sia uscita dalla casa”. Un dettaglio inquietante, che fa pensare a scenari diversi, e anche il comportamento di Pablo, il fidanzato, appare senza dubbio un po’ criptico.

DALLA SCOMPARSA DI NATALY A QUELLA DI ALPHAVILLE

Storie Italiane è tornato anche sul caso di Alphaville, il 31enne brasiliano scomparso invece il 31 dicembre 2024 da Roma. Al momento si indaga contro ignoti ma secondo la madre, la signora Letizia, ci sono due persone che sanno cosa sia accaduto ma che non hanno, secondo lei, raccontato la verità. Si tratta di due persone che avrebbero introdotto Alphaville di recente nel mondo del lavoro, ma uno dei due imprenditori non era una persona pulita e potrebbe aver fatto qualcosa di male, visto che sembra che lo stesso 31enne volesse subito uscire da questo giro: “Credo che questo imprenditore stia facendo lavorare altre persone, non soltanto Alphaville, per me è una cosa grande. Io voglio risposte, sono qui da solo senza famiglia, fino a che non ritrovino mio figlio o il suo corpo”.

L’avvocato Viola dell’associazione Penelope che sta seguendo il caso, ha aggiunto: “Abbiamo ascoltato l’audio inviato da Alphaville alla madre prima di sparire, poi abbiamo elaborato il contenuto e lo abbiamo sottoposto all’autorità giudiziaria, evidenziando una contraddizione per quello che emerge. Sono generico perchè c’è un segreto investigativo. Ora l’autorità giudiziaria che sta procedendo in maniera serrata, procederà ad escludere questi due soggetti per capire se vi sono delle incongruenze fra quanto riferito dai due soggetti e invece lo stesso messaggio”. Due gialli, due sparizione misteriose, probabilmente con moventi differenti: la speranza è di ritrovare in vita sia Nataly quanto Alphaville.