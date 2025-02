Grazie ad un’esclusiva di Diva e Donna è venuto a galla lo scoop della settimana: Ezio Greggio ha una nuova fidanzata! Lei si chiama Nataly Ospina e ha origini colombiane. Nelle foto del magazine si vedono i due insieme, segno che il celebre conduttore di Striscia La Notizia sia andato avanti dopo la storia d’amore con Romina Pierdomenico. Ma chi è Nataly Ospina, che ha fatto battere il cuore a Ezio Greggio?

Si tratta di una famosissima food influencer che sui social vanta un seguito incredibile. Viene da Medelin, ha 35 anni e il suo motto è “Mangiare è il mio lavoro a tempo pieno“, come ha scritto nella sua descrizione su Instagram. Avrà preso per la gola il conduttore del Tg satirico? Quel che è certo è che Nataly Ospina porta avanti una carriera importante sotto il punto di vista culinario. Ogni giorno prepara ricette, filmandosi con vestiti decisamente sexy. Il connubio tra queste due doti l’ha portata ad avere un milione di seguaci sui social.

Nataly Ospina e Ezio Greggio, passi avanti dopo il red carpet di Montecarlo: sono una coppia? Le foto confermano!

A dicembre 2024 molti dei fan di Ezio Greggio avevano avuto un sospetto sulla relazione amorosa tra il conduttore e la food blogger. I due si erano presentati insieme al Montecarlo Film Festival, camminando sul red carpet, ma non avevano mostrato segni di complicità oltre ad una semplice amicizia. Diva e Donna, invece, ha tolto ogni dubbio dato che le foto mostrano che tra i due è scoppiata una vera e propria passione. A colpire i fan è stata la grande differenza d’età fra il conduttore e la ragazza. Lui, 70enne, continua ad apprezzare donne più giovani, come dimostrano le sue storie d’amore passate.

Per quanto riguarda la vita privata di Nataly Ospina, purtroppo non si sa molto. Più conosciuta è invece quella di Ezio Greggio, che ha avuto due figli dalla prima moglie Isabel Bengochea. Dopo la separazione ha iniziato una storia d’amore durata fino al 2023 con Romina Pierdomenico, ma la storia non è continuata. Oggi, il conduttore di Striscia La Notizia è nonno di un bellissimo bambino di nome Leone, nato dalla storia tra suo figlio Gabriele (1991) e Shereen Doummar.