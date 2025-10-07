Nataly Ospina, nuova fidanzata di Ezio Greggio, si racconta a La Volta Buona: “Ecco come mi ha conquistata”.

Da mesi vive una splendida liaison con Ezio Greggio e oggi, nel salotto de La Volta Buona, Nataly Ospina non solo svela la quotidianità che dura da circa un anno ma soprattutto replica alle critiche ricevute in questo lungo periodo a causa della differenza d’età tra lei e il conduttore. Il suo racconto parte dal primo incontro, dal colpo di fulmine: “Abbiamo condotto insieme un suo Festival e lì è scoccata la scintilla: è un uomo simpatico, empatico, molto intelligente ed ha saputo conquistarmi”.

Nataly Ospina – fidanzata di Ezio Greggio – rivela poi della passione in comune per i fornelli e, a tal proposito, viene incalzata da Caterina Balivo: “Se c’è una cosa che non gli ho mai detto? Sì, che sono più brava io!”. L’attenzione passa poi alle critiche ricevute in questi mesi, anche accuse piuttosto taglienti legate alla differenza d’età con il conduttore: “Dicono che sto con lui per soldi, che non è vero amore… Le solite cose e diciamo che ci sono abituata; prima di conoscerlo lavoravo sui social quindi non devo convincere nessuno, va bene così”.

Nataly Ospina, la fidanzata di Ezio Greggio a La Volta Buona: “Gli anni di differenza sono tanti, però…”

Nataly Ospina – fidanzata di Ezio Greggio – ha poi raccontato a La Volta Buona del procedere della relazione e soprattutto di come è mutata la quotidianità in questi mesi di relazione: “Quest’anno è stato di cambiamento, siamo andati a convivere praticamente subito e quindi la mia quotidianità è cambiata. Lo seguo sempre fra tv e teatro”. La conduttrice è poi tornata sul tema ‘haters’, sottolineando le ingerenze per via della differenza d’età; un tema che include anche la mamma. “Lei non ci poteva credere; ovviamente era d’accordo perchè l’ha conosciuto, però ovviamente sono tanti gli anni di differenza”.